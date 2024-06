Cele mai frecvente greșeli pe care le fac șoferii, încurcând traficul. Comisar Claudiu Costea: Sunt niște reguli pe care ar trebui să le cunoaștem

Comisarul de Poliție Claudiu Costea, de la Brigada Rutieră din cadrul Poliției Capitalei, a fost invitatul jurnalistei Laura Duță la emisiunea Culisele Justiției unde a vorbit despre circulația anevoioasă din Capitală, prilej cu care a ținut să reamintească șoferilor că ține și de ei ca traficul să fie fluent și străzile libere, nu doar de Poliția Rutieră. În completare, Laura Duță a ținut să amintească și acele situații în care unii șoferi sunt foarte nervoși, bruschează mașina, claxonează, iar asta duce frecvent la situații neplăcute în trafic și chiar ambuteiaje.

Când greșelile șoferilor se reflectă în trafic

Iată, mai jos, câteva greșeli pe care le fac cei mai mulți la volan, greșeli care duc la sporirea aglomerării în trafic.

"Avem 1.800.000 de mașini înmatriculate în București dar să ne gândim și la alea care tranzitează Capitala, deci într-o zi sunt foarte, foarte multe mașini. Noi încercăm, prin măsurile astea de fluență pe care le implementăm, să mai descongestionăm traficul pe cât este posibil. Dar în același timp este nevoie și de aportul șoferilor de a respecta niște reguli.

Și vă dau un singur exemplu care se reflectă în partea de fluență. Nu trebuie să blocăm centrul intersecției. Dacă nu mai putem avansa într-o intersecție rămânem acolo, în așteptare, chiar dacă semaforul ne permite să pătrundem în intersecție pentru a nu-i bloca și pe ceilalți de pe lateral, stânga sau dreapta dacă ne gândim la o intersecție în cruce. Sau, dacă avem o treabă într-un loc, la farmacie, nu oprim mașina lângă farmacie pentru că acolo este interzis să oprim, fără să ne mai gândim că, de fapt, am încurcat traficul, am blocat o bandă sau am blocat transportul public. Sau să oprim pe trotuar și să afectăm circulația pietonilor.

Toate aceste greșeli, care de fapt sunt niște reguli pe care ar trebui să le cunoaștem și să le respectăm, se reflectă în ceea ce se vede în trafic. Se fac analize de trafic, studii, însă contează foarte mult și aportul cetățenilor de a înțelege, de a fi mai răbdători. Să ne dorim să ajungem la destinație în siguranță" a punctat comisarul Claudiu Costea.

Emisiunea completă, aici:

