Cele două gloanțe care i-au trecut pe lângă ureche lui Trump și pronosticul pentru prezidențialele din SUA al lui Dan Sultănescu

Cele două gloanțe care i-au trecut pe lângă ureche lui Trump și pronosticul electoral pentru prezidențialele din SUA al lui Dan Sultănescu

Întrebat de Ionuț Vulpescu cum vede noiembrie 2024 în Statele Unite, pornind de la glonțul care i-a trecut pe la ureche lui Donald Trump, Dan Sultănescu a zis:

„Știi că este un glonț propriu care a trecut pe la ureche și un alt glonț care a trecut pe la ureche figurat, care se cheamă condamnarea lui penală, care s-a amânat pentru septembrie. El a fost găsit vinovat, despre Donald Trump vorbim, a fost găsit vinovat pentru procesele în care este acuzat că a fraudat bani de campanie electorală, într-un proces care a zăpăcit mass media din Statele Unite. Nu pot să spun altfel la ce s-a întâmplat în acel spațiu. Mecanismul lor juridic este că jurații dau verdictul, spun dacă ești vinovat sau nevinovat și după ceva timp judecătorul îți dă exact pedeapsa. Și urma să fie pedeapsa anunțată în această lună în contextul Convenției Republicane. Cumva, din diverși factori, complecși probabil, sentința asta a fost amânată pentru septembrie. În locul sentinței a venit glonțul și lucrurile s-au schimbat total.

În locul unei Convenții Republicane defensive în care Donald Trump trebuia să justifice de ce un condamnat penal poate să candideze și să promoveze un tip de discurs, avem un martir în viață, practic, sau un personaj cu o imagine într-o creștere extraordinară pentru că a supraviețuit unui atentat de neimaginat, sincer, într-un spațiu occidental. Deci, evident, are prima șansă în momentul de față pe acest tip de dinamică; cursa era oricum foarte, foarte strânsă și erau decisive niște detalii. Astea sunt detalii care contează enorm de mult și o să vedem. Cursa e încă lungă și pentru că situația este foarte echilibrată și pentru că cele două tabere sunt destul de asemănătoare ca amploare și ca potențial și financiar și mediatic”.

