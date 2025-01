Profesorul Alin Ciupală: Cel mai mare dușman al școlii românești. Descoperire la o școală din mediul rural / video

Alin Ciupală, profesor universitar la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, a afirmat că cel mai mare dușman al școlii românești este Ministerul Educației, datorită faptului că cei care îl conduc sunt numiți politic și nu au cunoștințe despre realitățile școlii românești. Profesorul a subliniat că aceste probleme persistă din cauza lipsei de înțelegere a sistemului educațional de către cei aflați în funcții decizionale.

„Eu sunt profesor, și sunt profesor de multă vreme. Am foarte multe inspecții în învățământul preuniversitar, am bătut țara în lung și în lat, la sat, la oraș, am văzut foarte multe școli, și - o spun cu toată responsabilitatea - cred că cel mai mare dușman al școlii românești, astăzi, este Ministerul Educației, pentru că cei care conduc Ministerul Educației de ani de zile sunt numiți politic, sunt parașutați pur și simplu în fruntea acestei instituții și habar nu au despre ce înseamnă de fapt școala românească, despre ce se întâmplă în realitate.", a spus profesorul.

„Există o ruptură profundă între cei care proiectează aceste reforme și ce există pe teren"

Profesorul Alin Ciupală a subliniat că miniștrii Educației ar trebui să viziteze școlile din teren, pentru a înțelege realitățile din sistem. Acesta a evidențiat ruptura dintre reformele propuse de Ministerul Educației și realitatea din școlile românești.

„Ar merita ca a doua zi după ce sunt numiți miniștri să facă o călătorie și să vadă, cum am văzut eu, de exemplu, școli care nu au grupuri sanitare. Am găsit în mediul rural școlile construite de Spiru Haret, am recunoscut clădirea pentru că mai demult, la Arhivele Naționale, am găsit planurile. Am avut o surpriză extraordinară să găsesc pe teren școala care era aproape neschimbată, în județul Buzău, dar pot să dau și alte exemple. Inclusiv grupurile sanitare, la acea școală, erau tot cele din timpul lui Spiru Haret.

Atunci, noi degeaba vorbim de marile politici, de marile reforme ale școlii românești, ale educației naționale, în condițiile în care, în realitate, există o ruptură profundă între cei care proiectează aceste reforme la Ministerul Educației și ce există pe teren.", a spus profesorul.

Cea mai mare problemă a școlii românești: Dorința fiecărui ministru al Educației de a implementa reforme

Profesorul Alin Ciupală a afirmat că cea mai mare problemă a școlii românești este dorința fiecărui ministru al Educației de a implementa reforme, fără a înțelege realitatea sistemului. El și-ar dori un ministru care să nu promită schimbări.

„Cea mai mare nenorocire a școlii românești mai este, de asemenea, faptul că fiecare ministru al Educației, pentru că habar nu are ce se întâmplă în sistem, dorește să facă o reformă. Mi-aș dori un ministru al Educației care să vină și să spună: „Eu nu vreau să fac reformă”. Cred că l-aș vota cu toată încrederea. De aici pleacă, de fapt, dispariția interesului față de ce mai înseamnă națiunea, astăzi.”, a spus profesorul Alin Ciupală la emisiunea #Rezist, cu Oana Stănciulescu, de pe DCNews, DCNewsTV și ȘtiriDiaspora.

