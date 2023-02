Cea mai mică baie din București. Cum arată - Video în articol

Cea mai mică baie din București are 1,4 metri pătrați.

Cea mai mică baie din București măsoară nici mai mult, nici mai puțin de 1,4 metri pătrați. Baia se află într-un apartament din Capitală și a fost premiată de un mare retailer, fiind astfel desemnată oficial cea mai mică baie din Capitală.

În urma acordării premiului, proprietarii apartamentului au primit o diplomă și 22.000 de lei, bani destinați pentru renovarea băii, conform unui agent imobiliar care a prezentat apartamentul într-un clip pe TikTok.

"Astăzi pentru voi am o proprietate cu adevărat specială. Se află la etajul patru al unui bloc cu patru etaje și are cea mai mică baie din București, premiată. Blocul este din 1945, așa că ascultăm cu grijă. Blocul este din cărămidă, pereții sunt groși. Nu este încadrată în niciun grad seismic, dar asta nu înseamnă că eu am fost acolo când s-a construit blocul. Dacă vreți să fiți sigur în cazul unui cutremur aduceți-vă un structurist și bazați-vă pe el, nu pe ce spun eu", spune agentul pe filmare.

Baia se află într-un bloc din 1945 aflat pe Bulevardul Ion Mihalache. Apartamentul se vinde cu 59 de mii de euro și în total are 68 de mp, cu tot cu balcon. Dacă baia este de doar 1,4 metri pătrați, terasa apartamentului este una cu adevărat generoasă, de 31 de metri pătrați. Pe lângă terasă, apartamentul mai are un dormitor, o sufragerie, o bucătărie și un balcon de 12 metri.

În video de mai jos puteți vedea cum arată cea mai mică baie din București.

