Cea mai mare cumpănă din viața lui Ciucă. Ce îl sperie cel mai tare / video

Întrebat care a fost cea mai mare cumpănă din viața sa, Nicolae Ciucă a răspuns: Nassiriya, Irak. Acesta a explicat că a trăit intens acea experiență, care i-a pus viața în pericol, nu doar lui, ci și colegilor săi.

„Care a fost cea mai mare cumpănă din viața dumneavoastră de până acum?", a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Cea mai mare cumpănă a fost Irak, Nassiriya.", a spus Nicolae Ciucă.

„De acolo puteați să nu vă mai întoarceți.”, a spus Bogdan Chirieac.

„Acolo am avut cea mai mare cumpănă. Am trăit-o cât se poate de intens, nu numai pentru mine, pentru toți cei care am intrat în acea situație. Îi mulțumim lui Dumnezeu că am ieșit cu bine și, iată, ne putem aduce aminte și putem povesti de cea mai mare cumpănă. Eu asta înțeleg prin cumpănă: momentul în care îți este pusă viața în pericol. Deci la margine, dintre viață și moarte.”, a spus Nicolae Ciucă.

Foto: Rudolf Andreescu

De ce se teme Nicolae Ciucă

Liderul PNL a fost întrebat ce îl sperie cel mai tare. Nicolae Ciucă a răspuns că îi este frică doar de un singur lucru: să nu moară neîmpărtășit. De asemenea, a glumit că acum îi este teamă de duhovnicul său, deoarece nu l-a vizitat de două luni, lucru pe care ar trebui să-l remedieze.

„Ce vă sperie cel mai tare?", a întrebat Anca Murgoci.

„În afară de interviurile noastre.”, a spus Bogdan Chirieac.

„Și în afară de o confruntare cu Marcel Ciolacu în turul II.”, a spus Anca Murgoci.

„Nici atât nu mă sperie.”, a spus Nicolae Ciucă.

„Știam că vă plac glumele și am zis să profit.”, a spus Anca Murgoci.

„La un moment dat, m-a întrebat cineva dacă mi-e frică și i-am spus că mi-e frică de un singur lucru: să nu mor neîmpărtășit. Aș fi răspuns tot așa, dar mi-e teamă că mă auzea duhovnicul meu și mi-aducea aminte că nu am mai trecut de ceva timp pe la dumnealui. Acum mi-e frică de duhovnicul meu, că nu am apucat să-l văd de vreo două luni.”, a spus Nicolae Ciucă.

„Și întrebarea doamnei Anca Murgoci vă face să vă duceți la duhovnic?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Trebuie să mă duc.”, a spus Nicolae Ciucă.

„S-au adunat multe, în două luni de zile, și grele.”, a spus Bogdan Chirieac.

„Multe, sigur că da.”, a spus Nicolae Ciucă la interviurile DC News.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News