Ce trebuie să facem în timpul unui cutremur. Cum ne protejăm, în funcție de locul în care ne surprinde

Ce facem dacă cutremurul ne surprinde:

În locuință:

- dacă vă aflați în locuință și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul!

- protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă sau langă un perete interior de rezistență;

- îndepărtați-vă de ferestre, pereții exterior sau obiecte care vă pot vătăma!

- închideți sursele de foc!

Pe stradă:

- dacă vă aflați în apropierea unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul!

- pe cât posibil, îndepărtați-vă de clădiri, stâlpi de electricitate, copaci sau alte obiecte care, prin cădere, v-ar putea vătăma.

La serviciu:

- dacă vă aflați în interiorul unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul!

- îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte grele;

- protejați-vă sub o piesă de mobilier solidă, sub o grindă de rezistență sau sub tocul ușii;

- personalul tehnic va acționa conform procedurilor stabilite;

- nu părăsiți încăperea, nu fugiți pe scări! Nu folosiți liftul!

Centre comerciale:

- dacă vă aflați în spații comerciale și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul!

- protejați-vă sub o grindă sau lângă un perete interior de rezistență;

- îndepărtați-vă de ferestre, rafturi cu mărfuri, pereții exteriori sau obiecte care vă pot vătăma;

- nu ieșiți și nu fugiți pe scări!

- ieșirea din clădire se va face după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare.

Într-un loc public cu aglomerări de persoane:

- dacă vă aflaţi într-un loc public cu aglomerări de persoane (teatru, cinematograf, biserici, stadion, săli de şedinţe) nu alergaţi către ieşire, îmbulzeala produce mai multe victime decât cutremurul. Staţi calm şi liniştiţi-vă vecinii de pe rând.

La școală:

- dacă vă aflați la școala și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul!

- protejați-vă sub pupitre;

- adoptați o poziție ghemuit, acoperit și susținut de un obiect solid;

- îndepărtați-vă de ferestre, pereții exteriori sau obiecte care vă pot vătăma;

- cadrul didactic va deschide ușa clasei și se va proteja lângă un perete de rezistență;

- evacuarea se va face după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare.

În autoturism:

- dacă seismul vă surprinde în autoturism, opriţi-vă cât puteţi de repede intr-un loc deschis, evitând clădirile prea apropiate de stradă, dincolo de poduri, pasaje, linii electrice aeriene şi staţi înăuntru. Feriţi-vă de firele de curent electric căzute.

Într-un mijloc de transport în comun sau în tren:

- dacă sunteţi într-un mijloc de transport în comun sau în tren, staţi pe locul dumneavoastră până se termină mişcarea seismică. Conducătorul trebuie să oprească şi sa deschidă uşi1e, dar nu este indicat să vă îmbulziţi la coborâre sau să spargeţi ferestrele.

În metrou:

- în metrou, păstraţi-vă calmul şi ascultaţi recomandările personalului trenului, dacă acesta s-a oprit între staţii în tunel, fără a părăsi vagoanele.

