Ce se întâmplă în Câmpulung în timp ce Lasconi e ocupată cu prezidențialele. Imaginile pe care nu le vezi la TV / video+foto

Dar Elena Lasconi este și primar al municipiului Câmpulung din județul Argeș, funcție în care a fost reconfirmată de mii de cetățeni la alegerile din 9 iunie 2024. Se pare însă că lidera USR și-a luat atenția de la urbea musceleană și de la locuitorii care au votat-o și s-a axat exclusiv pe campania electorală.

„Nu da vrabia din mână pe cioara de pe gard“, e o vorbă din popor de care Elena Lasconi nu prea ține cont, având în vedere că victoria în alegerile prezidențiale nu este ușor de atins, iar muscelenii sunt niște oameni care nu vor uita prea repede că au fost lăsați în voia sorții câteva luni.

Prin Câmpulung aproape că îți e frică să mai umbli, deoarece maidanezii mișună organizat prin mai multe zone din oraș. Un cetățean a filmat o haită chiar în apropiere de Bărăția Sfântul Iacob, la intrarea pe vestitul Bulevard Pardon. Câinii se plimbă nestingheriți pe sub afișele în care Elena Lasconi promite că va fi un președinte „pentru toți, nu doar pentru unii“. Oare candidata USR se referă și la maidanezii cu pricina?

Foto: Marius Tudose

De asemenea, Alin Mihai, un muscelean care locuiește în București, și-a exprimat de curând dezamăgirea față de numărul uriaș de câini cu care te poți întâlni pe străzile din Câmpulung.

„Dacă acum 7-8 ani alergam fără teama de câini prin Câmpulung, chiar și pe Mateiaș, Lerești, Mățău, acum pur și simplu nu ai pe unde, și pe stadionul de la Pedagogic te așteaptă 2-3.

Azi am plecat la alergare la 8 dimineața din Grui, la coborârea TBC-ului ... 2 câini...le știam locul, cred că era prea devreme pentru ei, nici măcar nu m-au lătrat. Apoi trec pe lângă Iepurașul, ditamai dulăul, dormea..iar am avut noroc. Continui tura spre Dinicu, mă întorc pe bulevard, apoi spre Industrial. Și aici panică...7-8 câini. De aceștia nu știam.

Bineînțeles că s-au luat după mine, m-au împins până în stradă (putea foarte ușor să dea o mașină peste mine). Am urlat de panică la ei (conștientizam pericolul, știam că la atâția e aproape imposibil să scapi). Cu toate astea iar am avut noroc, au mai trecut mașini, 2-3 oameni și gata, am scăpat. Cel mai recent caz, femeia de 43 de ani omorâtă de câini in apropiere de Lacul Morii, București, anul trecut.

Ca primar al acestui oraș si cu aspirații de președinte, doamna Elena Lasconi, este chiar atât de imposibil de gestionat problema câinilor din Câmpulung? „Imposibilul“ acesta poate să coste o viața. Sunt sigur că se poate face ceva în acest sens.



p.s. poza făcută după ce m-am simțit in siguranță, câțiva dintre ei erau ascunși după mașină“, a scris bărbatul pe Facebook.

Deși postarea sa este de la începutul lunii septembrie și Elena Lasconi a fost etichetată, nici ea, dar nici echipa majoritară USR din Consiliul Local nu s-au sinchisit să facă ceva în legătură cu maidanezii care mișună prin oraș.

Da, Câpulungul s-a schimbat mult în bine din punct de vedere al imaginii de oraș cu greutate culturală și istorică de când Elena Lasconi a devenit primar, dar siguranța cetățenilor care ți-au oferit votul ar trebui să fie mai presus decât ambițiile prezidențiale care se pot sau nu materializa.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News