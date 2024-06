Ce se întâmplă dacă mănânci fructe roșii zilnic

Fructele roșii, cunoscute și sub denumirea de fructe de pădure, reprezintă un grup de alimente care include mure, afine, zmeură, căpșuni, prune, cireșe și multe alte fructe care cresc în arbori mici sau arbuști. Consumul zilnic al acestor fructe oferă o gamă largă de nutrienți esențiali pentru buna funcționare a organismului.

Fiecare tip de fruct roșu oferă beneficii unice. Căpșunile, de exemplu, sunt o sursă excelentă de vitamina C, depășind chiar și portocalele. Potrivit Fundației Spaniole de Nutriție (FEN), acestea conțin antocianine și acizi organici. În plus, polifenolii pe care îi conțin le conferă o mare capacitate antioxidantă. De asemenea, prunele se remarcă prin conținutul lor de minerale precum potasiul și efectul lor laxativ datorită prezenței sorbitolului, fiind utile pentru combaterea constipației.

Murele, pe lângă conținutul lor ridicat de fibre, sunt bogate în vitaminele C și E, acoperind 30% din doza zilnică recomandată de vitamina E într-o singură porție. Pigmenții lor naturali, precum antocianozidele și carotenoizii, le conferă un mare potențial antioxidant. Cireșele, care sunt în sezon de la începutul primăverii până la începutul verii, furnizează fibre, potasiu și cantități mici de vitamine și minerale.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Zmeura și coacăzele: mici, dar puternice

Zmeura, predominantă în timpul verii, se remarcă prin conținutul său ridicat de fibre, vitamina C și folat. O porție acoperă 80% din doza zilnică recomandată de vitamina C. În plus, conține compuși fenolici precum antocianine, cianidine și acid elagic, care, alături de vitamina C, le conferă o mare capacitate antioxidantă.

Deși mai puțin comune, coacăzele sunt perfecte pentru vară, având sezonul în august și septembrie. Sunt o sursă de fibre, vitamina C (în special cele negre), potasiu și fier. O porție de coacăze acoperă 90% din doza zilnică recomandată de vitamina C. În plus, sunt bogate în substanțe polifenolice precum flavonoidele.

Când este sezonul fructelor roșii

Incorporarea fructelor roșii în dieta zilnică, în special în timpul sezonului de recoltare (lunile de vară, septembrie și octombrie), permite să ne bucurăm de multiplele lor beneficii nutriționale. Aceste alimente nu doar furnizează vitamine, minerale și fibre, ci sunt și bogate în antioxidanți care contribuie la protejarea celulelor împotriva daunelor oxidative.

Pentru a profita la maximum de fructele roșii, este recomandat să le consumăm proaspete și întregi, deoarece procesarea poate reduce conținutul lor nutrițional. De asemenea, combinarea lor cu alte alimente sănătoase, cum ar fi iaurtul, cerealele integrale sau salatele, poate spori beneficiile lor și face consumul acestora mai atractiv și variat.

Fructele roșii: contribuția lor la o dietă echilibrată

În concluzie, fructele roșii sunt un plus excelent pentru o dietă echilibrată datorită profilului lor nutrițional unic. Prin includerea lor regulată în alimentație, în special în timpul sezonului lor, putem obține o gamă largă de vitamine, minerale, fibre și antioxidanți care contribuie la buna funcționare a organismului nostru și la prevenirea diverselor boli, potrivit 20minutos.es.

