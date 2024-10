Ce se întâmplă cu România în Schengen terestru după ce extrema dreaptă a câștigat alegerile în Austria. Ciolacu, comunicare directă cu Nehammer

Premierul Marcel Ciolacu, care tocmai și-a depus, din partea PSD, candidatura la alegerile prezidențiale, a fost întrebat despre accederea României în Schengen terestru, în contextul rezultatului alegerilor din Austria, unde extrema-dreaptă a câștigat alegerile.

Duminică, partidul anti-islam și prietenos cu Kremlinul, Partidul Libertății (FPÖ), a obținut cel mai bun rezultat de la fondarea sa după Al Doilea Război Mondial, cu puțin peste 29% din voturi. Herbert Kickl, liderul partidului, critică imigranții și susține Rusia în războiul său împotriva Ucrainei, printre altele.

În acest context, după depunerea candidaturii de astăzi, premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat despre perspectivele României de a mai adera la Spațiul Schengen terestru, actuala Putere, cel puțin în urma rezultatului alegerilor, fiind mult mai critică în ceea ce privești migranții decât majoritatea ce l-a susținut Karl Nehammer.

Anterior, Marcel Ciolacu promitea că până la sfârșitul anului vom intra în Schengen terestru.

Astăzi, a răspuns: ”Am comunicare directă, are o comunicare ministrul de Interne directă, are o comunicare directă ministrul de Externe și continuăm, prin familia social-democrată, să avem o presiune cât mai mare pe decizia de aderare la Spațiul Schengen anul acesta. Eu cred că-n perioada următoar vom veni cu vești bune pentru România. Am și eu o comunicare directă cu cancelarul Nehammer”.

În urmă cu o zi, președinția ungară a Consiliului UE a pus pe masa Consiliului JAI discuția ca România și Bulgaria să intre complet în Schengen.

