Mulți oameni au probleme cu somnul atunci când partenerul lor nu este lângă ei. Acest lucru este, de asemenea, obișnuit, în special în rândul persoanelor ai căror parteneri au decedat, a spus dr. Wendy Troxel, psiholog clinician din Utah și om de știință comportamental și social la RAND Corporation, pentru CNN.

"Ne-am concentrat atât de mult pe cuplurile care dorm separat, dar a cam ratat cealaltă parte a poveștii, legată de motivele pentru care multe cupluri preferă să doarmă împreună și de ce oamenii tind să aibă această dorință psihologică de a dormi cu o persoană. La nivel de bază, dormitul împreună oferă un sentiment de siguranță și securitate, care poate facilita cu adevărat un somn sănătos. Creierul nostru vrea să se simtă în siguranță și în siguranță pentru a adormi", a spus Troxel, autorul cărții "Sharing the Covers: Every Couple's Guide to Better Sleep".

Există, de asemenea, efectul fiziologic pozitiv al îmbrățișărilor, al ținerii de mână, care poate stimula oxitocina, hormonul care reduce stresul, a spus Troxel. În plus, "partenerii devin parte din ritualul și rutina de a merge la culcare", a mai spus acesta.

Ce să faci dacă nu poți dormi fără partenerul tău

Totuși, ce faci atunci când partenerul tău este plecat și tu nu mai poți adormi singur? Una dintre problemele în încercarea de a vă îmbunătăți somnul este că partenerul nu este de obicei plecat suficient de mult timp pentru a vă dezvolta în mod substanțial abilitatea de a dormi singur, susține Tal.

"După câteva nopți în care nu dormi bine, vei dormi. Deci, este important să vă oferiți șansa de a experimenta fără persoana respectivă pentru a învăța că puteți dormi bine și fără ea", a spus Tal.



Indiferent dacă îți iei mai mult timp pentru a exersa sau nu, există lucruri pe care le poți încerca pentru a obține confortul de care ai nevoie și pentru a putea dormi bine și singur. Acestea pot include stretching, yoga, meditație, un duș cald, aromaterapie sau tehnici de respirație, cum ar fi relaxarea musculară progresivă, respirația 4-7-8 sau respirația diafragmatică, spun experții.



Dacă trebuie să simți prezența partenerului tău într-un fel, ține lângă tine o fotografie sau un obiect care are mirosul lui, a spus Tal. Te poate ajuta și faptul că ții în brațe o pernă sau o jucărie de pluș atunci când dormi.







