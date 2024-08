Ce pensii ar lua Nicolae Ciucă și Klaus Iohannis după recalculare. ”Nu va prinde 5 cifre”

Președintele PNL Nicolae Ciucă ar încasa, potrivit declarației sale de avere, o pensie de serviciu de 221.616 lei, adică aproximativ 18.500 de lei pe lună. Liviu Brătescu a fost întrebat la Antena 3 CNN, în contextul scandalului iscat după recalcularea pensiilor, câți bani va primi Nicolae Ciucă în urma noilor calcule, dar se pare că suma rămâne deocamdată un mister, așa că nu se știe dacă președintele PNL va încasa mai mulți bani.

Foto: Captură video Antena 3 CNN

"Nu știu cât va primi domnul Nicolae Ciucă după recalculare, dar pot să vă spun câteva lucruri. Cred că este important pentru mine ca reprezentant al Partidului Național Liberal să vă spun că, în ciuda a ceea ce s-a spus ani de zile, doar partidele de stânga sunt preocupate de cuantumul pensiilor. PNL, de când este la guvernare din 2019, a susținut mărirea punctului de pensie, apoi, împreună cu PSD, ne-am asumat din punct de vedere politic majorarea pensiilor și am asigurat și finanțare. Faptul că acum e semnalată existența unor erori impune ca în cadrul comisiilor de specialitate să facem o reanaliză asupra acestei legi pentru a face aceste corecturi", a declarat Liviu Brătescu la Antena 3 CNN.

Ce pensie va avea Klaus Iohannis după recalculare

Ulterior, jurnalista Cătălina Porumbel a prezentat un calcul efectuat de către Anton Hadăr, președintele Federației Naționale Sindicale (FNS) ”Alma Mater”, în privința pensiei președintelui Klaus Iohannis.

"Zice așa domnia sa: "Cu aproximare, normal că nu avem acces la informații legate de câștigurile sale, cred că va lua peste 100 de puncte, asta însumează 8.500 de lei. Nu va prinde 5 cifre, va fi un număr format din patru cifre pentru că în anii de predare, la început de drum, până s-a titularizat, a avut salariul foarte mic. Nici în zona primăriei nu s-a câștigat foarte bine, astăzi se câștigă mai bine. Dacă nu era președinte cred că ar fi ieșit cu o pensie mai mică, 5-6 mii de lei ca profesor de liceu, chiar și dacă ar fi rămas inspector".", a declarat Cătălina Porumbel, citându-l pe Anton Hadăr.

"Nu sunt specialist, însă mi se pare din filmele cu proști faptul că această recalculare, anunțată de mult, nu ce spune doamna ministru, am înțeles demult că nu scad, nu aia, nu aia, văd că lumea nu a înțeles, dar a produs efectul exact invers. (...) Problema e că recalcularea asta în asta o săptămână de când se vorbește de ea văd că a creat aproape la fel de mare nemulțumire la pensionari ca tăierea pensiilor pe vremea lui Băsescu, din 2010, că eu nu am văzut pensionar fericit. Poate or fi și fericiți, dar ăia stau acasă și se manifestă cei nemulțumiți. Am înțeles, 82% dintre ei au primit pensii mai mari, ăia care au primit mai mici rămân supărați, dar sunt supărați și ăia cărora le-a crescut puțin pensia, zic: "domnule mie mi-a crescut cu 100 de lei, vecinului cu 1.000, și e supărat și ăla căruia i-a crescut pensia".", a intervenit ulterior Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, în cadrul emisiunii "Decisiv".

