Ce părere au românii despre Călin Georgescu - reportaj DC News. Trebuie văzut de toată lumea / video

«O să vedem după ce va urma»

"Nu pot să fiu nici pro, nici contra, că nu știu nimic despre dânsul (...). L-am văzut la un singur reportaj, cu doamna Alexandrescu. Mi-a plăcut limbajul lui, era un limbaj cult, elevat", spune o doamnă.

"Am discutat și cu mai mulți oameni pe care îi cunoșteam, tineri. În mare parte nimeni nu prea știa de el. Îl știau doar cei care stăteau pe rețelele sociale, pe TikTok", spune un tânăr.

"La podcasturi l-ați văzut?", întreabă Dana Mihai.

"Nu, nici la dezbateri. La nicio dezbatere nu a participat. Și, din nou, sunt foarte surprins", adaugă tânărul.

"Ce părere aveți despre Călin Georgescu, noul candidat?", întreabă jurnalista.

"O părere foarte bună, cel puțin la prima impresie (...). Foarte puțin (n.r., am auzit de el înainte). În general, lumea a auzit puține despre el datorită faptului că nu a fost așa de mediatizat prin posturile de televiziune, prin presă. Foarte, foarte puțin.

Dar eu cred că va fi bine. Cred că se vor schimba foarte multe lucruri în această țară, după părerea mea. Să vă spun așa, ca o anecdotă: în ziua alegerilor am vorbit cu mai multe cunoștințe. Toată lumea spunea: dom'le, o să votăm pe oricine în afară de PSD și PNL. Probabil că a fost vorba și de un vot, să-i zic așa, negativ, în sensul că să le facem în ciudă ăstora, de-aia îl votăm pe ăsta, să zicem, pe Călin Georgescu.

În general, o să vedem după ce va urma. Și stați să vedem dacă o să treacă și de turul 2", spune un domn.

"În turul 2, să vedem, poate să fie surpriză să câștige altcineva. Adevărat? Dar iarăși, schimbarea e bună dacă o să fie o schimbare și cred că a fost mai mult un vot de protest", adaugă un alt domn.

"Ce părere aveți de candidatul Călin Georgescu?", întreabă Dana Mihai.

"Ce părere să am? O surpriză, vă dați seama. Ce am auzit și eu, ce am văzut la televizor, nimeni nu s-a așteptat să ajungă așa de... cu un procent atât de mare de voturi. Dar se pare că a fost un vot -anti. Oricum, un segment al populației, probabil, care nu s-a regăsit în ceilalți candidați și a votat în consecință (...). Da (n.r., auzisem despre el), dar nu atât de mult. Auzisem că a mai fost propus parcă în trecut de unele formațiuni politice, dar oricum, nu atât de des. Vag, informații vagi", răspunde un domn.

«Nu știu dacă e un legionar în pielea lui Codreanu»

"Ați mai auzit de el?", întreabă Dana Mihai.

"Eu... funcționez mult și pe TikTok, circul mult... nu-i am dat importanță. Nu-mi prezenta interes, din punctul meu de vedere.

Ca atare... A fost surpriză și mai mare acum. Dar problema este că nu știu în ce măsură acest om ne poate conduce. Nu știu nimic despre el.

Nu știu ce-a făcut până acum, ce-a urmat, în ce evenimente a mai fost sau partide, dar nu cred că are partide. Doar atâta ce-am aflat: că a făcut parte din Clubul de la Roma, care e o parte negativă a lui. Și nu mi se pare corect să avem un astfel de om. Și nu știu în ce măsură va fi în stare să conducă o țară", spune o altă doamnă.

"Îmi pare rău, dar nu-l cunosc, nu știu măcar unde a lucrat sau... E o persoană necunoscută pentru noi. Până acum (n.r., n-am mai auzit de el, nu). Nu știu. Persoane, poate, care-l cunosc, știu despre ce este vorba", răspunde o doamnă.

"Ați fost surprinsă când ați văzut rezultatele?", a mai întrebat jurnalista.

"De dimineață, pe la ora 10, am fost surprinsă. Dar sperăm să ne fie bine", mai spune doamna.

"Nu-l cunosc personal, dar orice schimbare e bună", răspunde un domn.

"Știu care este discursul lui, știu care sunt planurile lui pentru România. E o perspectivă foarte naționalistă, o perspectivă pe care sunt surprins că este așa în față, într-o țară precum România, o țară care a luptat din 2007 până acum să ducă un drum cât mai pro-european, cât mai pro-NATO", adaugă un tânăr.

"Am înțeles că a fost în partidul doamnei Șoșoacă și l-a dat până și ea afară pentru că le vorbea de legionari. Eu am impresia că e un tip care vrea acum să creeze o nouă mișcare legionară și se crede un conducător legionar.

Nu știu dacă în pielea lui Codreanu, nu știu ce să zic, pentru că nu cred că este complet cu mintea așezată, pentru că i s-au pus întrebări și ați văzut ce aiurea a răspuns.

Deci, practic, nici n-aveai ce să afli despre el. Nici ziariștii nu puteau să afle ceva pentru că el nu vorbea. Rămânea așa...



Bine, TikTok ca TikTok, dar eu n-am înțeles ce i-a atras pe tineri", răspunde o altă doamnă.

