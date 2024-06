Încă din debutul emisiunii, Marcel Ciolacu a fost întrebat de Anca Murgoci, redactor-șef DC News, ce mai citește iar dacă intenționează să scrie vreodată o carte ce titlu i-ar pune.

Fără să stea prea mult pe gânduri, premierul a explicat: “Liderii Mănâncă Ultimii” de Simon Sinek, acum o am în lectură. A citit-o Adriana-Diana Tușa, i-a plăcut foarte mult și mi-a dat-o și mie. N-o să lansez o carte despre mine pentru că nu e chiar așa înnebunită lumea să știe despre mine în mod deosebit. Și nu am veleități de scriitor, am și spus că eu nu intru în această competiție pre-prezidențială de lansări de cărți.

Legat de calitățile pe care acesta consideră că ar trebui să le aibă viitorul președinte al României, Marcel Ciolacu a avut unele observații:

"În primul rând, să aducă o normalitate în România și să înțelegem odată pentru totdeauna că președintele trebuie să se ridice, după ce este ales, peste partidele politice și să respecte atât litera Constituției cât și spiritul ei. Și atunci democrația din România va fi una categoric consolidată.

Oricum, din punctul meu de vedere, am intrat într-o zonă de consolidare a democrației după 34 de ani. E și mult și puțin. Dar dacă am compara cu alte state este încă puțin și mai trebuie făcut și acest pas. Ultimii doi președinți, vă spun fără nicio reținere, nu au avut această capacitate de a consolida democrația ca acei președinți care se ridică deasupra politicului."

"Și dvs. aveți aceste calități?" - a întrebat jurnalista.

"Vom vedea. Dacă voi candida" - a spus premierul, lăsând loc de interpretări.

Interviul complet, aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News