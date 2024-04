Trustul de presă DC Media Group, sub egida Societății de ORL și Chirurgie Cervico-Facială, a organizat în data de 23 Aprilie 2024 Conferința "Registrul Național de Implant Cohlear, o prioritate națională".

Dr. Alexandra Neagu, Medic Primar ORL cu competenţă în audiologie la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Maria Skłodowska Curie", a explicat de ce este important un screening auditiv, cât mai devreme, pentru copiii cu hipoacuzie și ce este mai exact un implant Cohlear.

Dr. Alexandra Neagu: Hipoacuzia afectează între 1-3 copii luați la rând

"După părerea mea, hipoacuzia nu e chiar o boală rară, pentru că ea afectează între 1-3 copii luați la rând. Este foarte importantă depistarea acestei probleme de la naștere. Sunt copii care se nasc cu probleme de auz. Cam 1 din 1000 sunt cu surditate profundă, deci ar avea nevoie de implant Cohlear. De ce e importantă testarea? E importantă pentru că de intervenția precoce depinde recuperarea acestor copii și integrarea lor în societate.

Ghidul de Practică al OMS din 2021 se bazează pe principiul 1-3-6. Adică toți copiii ar trebui să beneficieze de screening auditiv în prima lună de viață. Copiii care nu trec testele de screening auditiv, la una sau la ambele urechi, să beneficieze de o evaluare audiologică până la vârsta de 3 luni, iar cei care sunt diagnosticați cu probleme de auz să beneficieze de o intervenție precoce, dar nu mai târziu de 6 luni.

Intervenția înseamnă, de obicei, protezarea auditivă. Cum se procedează cu copiii care la testele de diagnostic au de obicei hipoacuzie profundă? Cel puțin la noi la spital, în momentul diagnosticării sunt trecuți pe o listă de așteptare, care este lista spitalului Marie Curie de așteptare, și între timp sunt protezați pentru a fi stimulați și pentru a vedea dacă au rezultate, astfel încât până la vârsta de un an să poată primi un implant Cohlear", a spus Dr. Alexandra Neagu.

Ce este implantul Cohlear?

"Implantul Cohlear este un dispozitiv electronic care convertește energia mecanică a sunetelor într-un impuls electric care se transmite mai departe, direct, către nervul auditiv. Implantul Cohlear are două componente. Are componentă externă care este formată din microfon și procesor vocal. El preia sunetele din mediu și prin intermediul unei antene transmite acest stimul sub forma unui impuls electric. Partea internă a implantului preia acest impuls electric care se transmite apoi direct către primele fibre ale nervului auditiv.

Implantarea Cohleară permite posibilitatea accesului la dezvoltarea limbajului receptiv și expresiv, care înainte nu era posibilă. Implantarea la vârste foarte mici, sub vârsta de un an, face ca perioada deprivării auditive să fie mult mai scurtă și rezultatele recuperării să fie mult mai bune. Implantarea bilaterală permite o dezvoltare simetrică a căii auditive și a cortexului, permite, de asemenea, localizarea în spațiului a sunetelor, și o dezvoltare mai bună a limbajului și a vorbirii", a afirmat Dr. Alexandra Neagu, Medic Primar ORL cu competenţă în audiologie.

VEZI TOATĂ CONFERINȚA AICI:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News