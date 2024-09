Ce am învățat din lecția pandemiei. Prof. univ. dr ing. Doina Banciu: A fost un exemplu practic extraordinar. Ce a adus bun / video

Prof. univ. dr. ing. Doina Banciu a subliniat că tehnologia informației și comunicațiilor are două fațete importante în educație. Prima se referă la conținutul pe care elevii trebuie să-l învețe, cum ar fi utilizarea calculatorului și a limbajelor de programare. A doua fațetă vizează metodele prin care profesorii predau folosind tehnologia. Aceasta a devenit esențială în educație, mai ales în timpul pandemiei, când tehnologia a permis continuarea învățării.

„Cum priviți implicarea tehnologiei în educație, în știință, în cercetare, în cunoaștere? Cum este implicată tehnologia în aceste domenii absolut cruciale și cum contribuie tehnologia ICT la progresul acestor arii ale existenței și ale cunoașterii?”, a întrebat Sorin Ivan, director al revistei Tribuna Învățământului.

„Să începem cu educația pentru că suntem la DC Edu. În primul rând, eu aș spune că există două fațete ale tehnologiei informației și comunicațiilor în educație.

Prima este conținutul pe care trebuie să-l asimileze un elev, un student, conținut legat de tehnologia informației. Ce înseamnă tehnologia informației, cum poate să lucreze cu un calculator, cum să învețe un limbaj de programare, dacă este cazul. Deci ce trebuie să învețe un elev.

Al doilea aspect este ce trebuie, cum trebuie să-i predau, cum pot să-i predau bazat pe tehnologia informației. Deci asta este partea profesorului și zona elevului. Ăsta este un lucru extrem de important în educație pentru că în pandemia pe care am trăit-o cu toții, din păcate, am văzut că rolul tehnologiei informației este foarte important și partea bună a fost că tehnologia informației a penetrat de nevoie în zona de educație.”, a spus prof. univ. dr ing. Doina Banciu.

Pandemia a adus și ceva bun

Prof. univ. dr. ing. Doina Banciu a subliniat că pandemia a demonstrat utilitatea tehnologiei, chiar și pentru cei care aveau rețineri față de aceasta. Deși inițial unii oameni aveau teamă de tehnologie, perioada pandemiei a obligat atât profesorii, cât și elevii să se adapteze la învățământul online, ceea ce a evidențiat beneficiile ICT în educație. Prof. univ. dr. ing. Doina Banciu a comparat tehnologia cu un instrument esențial, precum creionul, care a devenit indispensabil în procesul de învățare și predare. Aceasta consideră că acest context a fost un exemplu practic care a demonstrat valoarea tehnologiei în educație.

„Deci putem spune, exagerând puțin, că pandemia a adus și ceva bun. Ne-a apropiat mai mult de tehnologie pe care o priveam într-un fel sau altul, unii entuziaști, alții eficienți, dar ne-a obligat să ne apropiem de tehnologie și tehnologia a devenit suportul existenței noastre, a salvat domeniile fundamentale, a devenit suportul educației și al tuturor activităților. Deci trebuie să o privim cu ochii deschiși, cu mintea luminată și să învățăm ceva din lecția pandemiei.”, a spus Sorin Ivan.

„Mie mi se pare că a fost un exemplu practic extraordinar în a arăta că tehnologia are beneficii pentru că unor oameni le e frică de tehnologie.”, a spus prof. univ. dr ing. Doina Banciu.

„Exact. Și astăzi sunt mentalități retrograde pentru că trebuie să faci și un efort să te actualizezi.", Sorin Ivan

„Să fii riguros, să înțelegi fenomenele cu care lucrezi, acțiunile, să utilizezi proceduri. În cariera mea am întâlnit adesea astfel de situații: o teamă acută de tehnologie. Acel an de pandemie în care toți am fost obligați să predăm numai online, iar elevii să stea în fața unei tablete sau a unui calculator și să ne urmărească, acesta a fost un lucru benefic pentru școală și a demonstrat că tehnologia, ca și creionul, poate să fie utilă în procesul de cunoaștere, în procesul de învățare și predare.”, a spus prof. univ. dr ing. Doina Banciu la emisiunea „DC Edu", de pe DC News, DC News TV și Părinți și pitici.

