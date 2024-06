Ce a titrat BBC imediat după victoria României la EURO 2024

Anuntul UK a publicat pe Facebook știrea apărută pe BBC, la scurt timp după ce selecționata României s-a impus cu un categoric 3 - 0 în fața Ucrainei, la Campionatul European de Fotbal.

„România a fost genială“, a titrat publicația.

Aproximativ 150.000 de oameni au urmărit în format LIVE TEXT meciul pe site-ul BBC.

„Romania have been brilliant. The pace in their front three with Dragus, Coman and Denis Man has proved deadly and the pure class of Stanciu in behind means there's more to this team than simply a rigid defence“, a titrat BBC.

Traducere:

„România a fost genială. Viteza celor trei jucători din față, Drăguș, Coman si Denis Man s-a dovedit a fi letală, iar clasa pură a lui Stanciu din spatele lor a arătat că această echipă are mai mult decât o simplă apărare rigidă“, a scris BBC.

BBC a mai scris că singura victorie anterioară a Tricolorilor la EURO a fost în anul 2000, când un penalty transformat de Ionel Ganea a ajutat naționala României să învingă Anglia cu 3-2 în faza grupelor.

România - care a fost neînvinsă în calificări - este acum în poziția favorabilă de a trece de faza grupelor și se pregătește de un meci cu Belgia, care va avea loc sâmbătă, 22 iunie 2024.

