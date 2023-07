Ce a pățit fiul Anei Măiță la Evaluarea Națională este de noaptea minții. „Fiți alături de copiii voștri indiferent de rezultat”

Fiul ei a spus, după ce a ieșit din examen, că a făcut subiectele la matematică. Se aștepta să ia peste nota 9, doar că s-a trezit cu puțin peste 6. După contestație, Filip a obținut 9,50.

„Nu stiu daca stiti dar in urma contestatiilor in urma evaluarii nationale doar 3 note la mate au fost crescute cu peste 2 puncte in toata tara! Si una dintre cele 3 a fost a lui Filip al nostru!!

Filip a iesit din examenul de evaluare la mate spunand ca a facut aproape tot corect. L-a verificat si proful de mate si a confirmat, l-a felicitat si i-a spus ca ia 9,50 minim la mate. Dar cand s-au afisat notele saptamana trecuta... SOC TOTAL... 6,60 la mate! Am facut contestatie, evident, si azi... nota lui Filip este una dintre cele 3 note la nivel national care au fost crescute cu mai mult de 2 puncte, adica aproape cele 3 puncte pierdute din cauza erorii de corectare!

De la 6,60 la 9,50 a crescut nota la mate! Ii iese media peste 9 si s-a ridicat cu 5000 de pozitii in clasamentul pe Bucuresti ceea ce inseamna ca are sanse sa intre la liceul unde isi doreste.

Lectia zilei: sa ai incredere in copil cand el iti spune si iti arata ca facut aproape totul corect! M-au sunat si diriginta si directoarea de la scoala lui socate de situatie ziceau ca nu a mai vazut asa ceva...o eroare atat de mare de corectare! Stiu ca si cei care au corectat gresit sunt oameni deci pot gresi dar sincer...si noi si copilul puteam sa ne lipsim de stresul asta!

Noroc ca si noi si el avem ficatii tari, ca el stia ce facuse si noi l-am sustinut 100% dar nu pot sa ma intreb... altul mai slab de inger ar fi fost extrem de afectat... sau altul ar carui familie l-ar fi certat pentru rezultat cum s-ar fi simtit? Deci fiti alaturi de copiii vostri indiferent de rezultat. In fine, totul e bine cand se termina cu bine!”, a scris Ana Măiță pe Facebook.

Rata de promovare la Evaluarea Naţională după rezolvarea contestaţiilor este de 76,4%

Rata de promovare la Evaluarea Naţională după rezolvarea contestaţiilor este de 76,4%, în creştere cu 0,20% (291 de elevi) faţă de rezultatele iniţiale (76,2%), a informat, marţi, Ministerul Educaţiei.



Au fost înregistrate 27.128 de contestaţii, adică 8,52% din numărul total de lucrări, dintre care: 18.465 la Limba şi literatura română (13.324 - 2022), 444 la Limba şi literatura maternă (265 - 2022), 8.219 la Matematică (8.265 - 2022).



Comparativ, în sesiunea 2022 au fost depuse 21.854 de contestaţii (7,12% din numărul total de lucrări).



În cazul a 16.476 de lucrări (13.757 de lucrări - în anul 2022), contestaţiile au schimbat nota prin creştere, iar pentru 7.668 de lucrări (5.906 lucrări - în anul 2022) notele au fost modificate prin scădere, a transmis Ministerul Educației.

