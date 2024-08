Cazul șefului de clan al Caranilor vs. Spitalul Sf. Pantelimon. Predoiu: Un om poate distruge tot - Video

Cătălin Predoiu a fost întrebat de jurnalistul Bogdan Chirieac despre două situații care țin capul de afiș al agendei publice, făcând o comparație între cazul morților suspecte de la Spitalul Pantelimon și cazul interlopului din clanul Caranilor, care a primit permisie de la judecători să plece în Grecia:

”Un procuror care își face treaba la Spitalul Pantelimon și ne lasă pe toți cu gura căscată și avem situația în care o instanță permite unui șef de clan interlop să își sărbătorească ziua de naștere în Grecia. Pe de o parte, sistemul începe să capete încredere. Pe de altă parte, primim câte o lovitură de ciomag, în felul acesta!”, a spus Bogdan Chirieac.

”Fără să mă pronunț pe un sistem pe care nu îl mai gestionez, nu este atributul meu. Însă menționez ce am spus colegilor la ședința respectivă din Ministerul Afacerilor Interne, transpozând exercițiul făcut de dumneavoastră. Am spus că un om poate să dărâme munca tuturor! Vedeți dumneavoastră, într-un an sunt sute de mii de oameni care au stat la datorie, unii și-au riscat viața, integritatea fizică. Sunt zeci de mii de intervenții, cu zeci de vieți salvate, proprietăți salvate, o muncă teribilă, colosală! Însă această muncă poate să fie ștearsă din percepția publicului și credibilitatea toată dărâmată din cauza unei singure persoane care greșește!”, a spus Cătălin Predoiu.

”Da, poate să fie dărâmată de unul singur care apare pe toate ecranele și toate site-urile patriei, pentru că site-urile sunt mai importante în momentul acesta, și distruge tot”, a spus Bogdan Chirieac.

”De aceea, liderii sunt importanți, de la toate nivelurile. Noi când spunem lideri ne gândim la marii lideri, marile funcții de reprezentare publică, demnități etc. Pentru mine, un șef de post este un lider. El trebuie să aibă grijă, nu doar să facă fișa postului și să aplice legea, ci să se ducă în acea zonă, care nu este scrisă pe nicio hârtie. El trebuie să lucreze aici (n.red. duce mâna la cap) și aici (n.red. duce mâna la inimă) la fiecare subordonat al său. Asta înseamnă să fii lider!”, a mai spus Cătălin Predoiu la DCNews, DCNewsTV și ȘtiriDiaspora.

Recent, Justiția a oferit noi cazuri uluitoare. Cum s-a ajuns ca inculpați periculoși, aflați sub control judiciar, să primească permisie să plece în vacanță, în Grecia, de exemplu, pentru câteva zile?

Liderul clanului Caranilor a primit învoire de la un judecător să își aniverseze ziua de naștere în Grecia

O situație halucinantă a ieșit la iveală, miercuri, când, în spațiul public au apărut informațiile că Emil Răducan, liderul clanului Caranilor, a primit o permisiune de la un judecător, pentru a-și aniversa ziua de naștere, însă și pentru a celebra absolvirea facultății de către fiica sa, tocmai în Grecia. Totuși, Grecia este cunoscută ca fiind o patrie a fugarilor.

Avocatul Bogdan Bărbuceanu a explicat, pentru DC News, despre cum s-a ajuns la aceste situații

"Putem discuta, dacă, într-adevăr, motivarea este în sensul acesta, că a fost lăsat să își serbeze ziua de naștere în Grecia, de o soluție care este, cel puțin, netemeinică. Nelegală nu putem să spunem că este, pentru că instanța poate să ridice unele obligații sau interdicții, dispuse în cadrul controlului judiciar. Adică aceste permisii trebuie să fie temeinic motivate, adică pe caz de boală, pentru a participa la înmormântarea unei rude apropiate, adică situații extreme. Practica nu cunoaște situații în care se ridică controlul judiciar pentru a participa la o petrecere, o aniversare. Nu am mai întâlnit așa ceva și vă spun că ea nu există", a spus avocatul Bogdan Bărbuceanu. Vezi continuarea aici!

