Cazul celor trei minori dispăruți, din Simeria, tot mai încâlcit. Au ajuns la tatăl lor, dar poliția îi caută în continuare

Cei trei copii minori ai omului de afaceri Adrian Marțian, dați dispăruți chiar de acesta, sunt căutați în continuare de polițiști. Mai mult decât atât, noaptea trecută a apărut o nouă filmare, în care se vedea că minorii sunt împreună cu tatăl lor, însă nu se cunoaște locul în care aceștia se află.

”În legătură cu cazul celor trei copii dispăruți din localitatea Simeria, polițiștii continuă cercetările în vederea identificării acestora.

În cursul nopții trecute, polițiștii au reintrat în contact cu tatăl copiilor, cel care a și semnalat dispariția celor trei (la data de 14 octombrie a.c.,) și au fost obținute informații cu privire la faptul că cei trei copii s-ar afla alături de tatăl lor.

În acest caz, continuam cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a locației în care cei trei se află alături de tatăl lor și a luării măsurilor care se impun”, transmite IPJ Hunedoara.

De altfel, IPJ Hunedoara nu exclude nicio ipoteză de lucru în acest moment și tratează cazul cu maximă prioritate.

Ovidiu Telegescu: Acest război nu este de o zi

Psihologul Ovidiu Telegescu a intervenit la un post tv și a făcut câteva precizări importante în cazul celor trei minori, despre care se speculează că sunt alienați parental, în contextul situației familiale dificile în care au crescut.

”S-a pus problema alienării parentale, ceea ce este foarte des întâlnit în România. Tot ceea ce vedem în acest moment nu face decât să confirme acest lucru. Indiferent de ce ar spune tatăl sau ce ar spune mama, specialiștii au spus și susțin acest lucru.

Este dovedit inclusiv de acest filmuleț. Să nu uităm că tot ceea ce înseamnă labilitate emoțională pe care am pus-o astăzi copilului nostru, mâine este grav.

Atrag atenția tuturor părinților: nu ne folosim copilul pentru a ne obține noi ceea ce nu am obținut de-a lungul timpului. Indiferent că sunt dispute între cei doi soți, indiferent că da, vreau ca acest copil să face ce nu am făcut eu, copilul nu este unealta mea și să îl folosesc cum vreau eu”, a declarat psihologul Ovidiu Telegescu, la Realitatea Plus.

Întrebat dacă este un ”final fericit” faptul că minorii se află alături de tatăl loc, psihologul a subliniat că ”ancheta trebuie să continue, să nu uităm că acest război nu este de o zi”.

Potrivit filmărilor, psihologul a punctat faptul că ”mesajul conține un element pe are copilul îl adresează tuturor adulților, nu numai mamei sau rudelor, din dorința de a fi salvați și de a avea o viață normală.

Faptul că într-un mesaj un copil dă un detaliu: am trecut o marea, am văzut un copac, ese acel SOS pe care copilul, în inocența lui, îl face”, a mai spus Ovidiu Telegescu.

