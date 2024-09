Câteva cifre ”seci” și ”Oul lui Columb”. Ce nu spun criticii lui Marcel Ciolacu

Citește și - Klaus Iohannis ar fi luat o decizie fermă din SUA, după ce PSD l-a lăsat fără scaun de senator: Scoate PNL de la guvernare? - SURSE

Într-o postare pe contul său de Facebook, Șerban Nicolae, fost senator PSD, a enumerat câteva cifre ale guvernării lui Marcel Ciolacu. De asemenea, a făcut o paralelă cu povestea ”Oului lui Columb”, în care criticii descoperitorului Americii, spuneau că "așa ceva putea să facă oricine", dar cârcotașii "ori n-au știut, ori n-au putut, ori n-au vrut să facă".

”CÂTEVA CIFRE „SECI” și OUL LUI COLUMB

Criticii lui Marcel Ciolacu ocolesc cu mare grijă multe din rezultatele concrete ale guvernului pe care îl conduce. Dacă, totuși, nu pot face abstracție de acestea, spun ca în povestea cu Cristofor Columb și criticii săi după descoperirea "Indiilor de Vest", că "așa ceva putea să facă oricine". Dar, oare de ce nu le-au făcut alții înaintea lui? Marcel Ciolacu nu a descoperit America. Dar a făcut lucruri care trebuiau făcute, așteptate de români, unele mult întârziate de predecesorii săi.

Dincolo de retorica electorală, din ce în ce mai agresivă și mai absurdă, cifrele guvernului Marcel Ciolacu, sunt, printre altele, și acestea.

În anul 2021 - Circa 910 km autostrăzi date în folosință și circa 35 km în execuție.

În septembrie 2024 - 1112 km autostrăzi date în folosință, 777 km în execuție (cu termene de dare în folosință 2024-2025) și 94 km licitații în desfășurare. Sorin Grindeanu este ministrul transporturilor și infrastructurii de la sfârșitul anului 2021.

În vara anului 2023 - 74% rata de absorbție bani europeni din exercițiul financiar 2014 - 2020, cu un minus de 6 miliarde euro. În câteva luni - cele 6 miliarde euro sunt recuperate și exercițiul financiar 2014 - 2020 e încheiat cu 99% rata de absorbție.

În vara anului 2023 - Zero apeluri de proiecte, zero contracte semnate, zero plăți efectuate pentru exercițiul financiar 2021-2027.După mai puțin de un an și jumătate - 368 de apeluri de proiecte cu 58% din alocare deja pusă la dispoziția beneficiarilor, 20 de miliarde euro contractate şi peste 1,4 miliarde euro deja plătite doar pe programele din Coeziune.

Aproximativ 4,6 milioane pensii recalculate și actualizate, 3,8 milioane de pensii crescute în urma recalculării, zero pensii diminuate.

Decembrie 2022 - României îi este refuzat explicit accesul la „spațiul Schengen”.Martie 2024 - România este acceptată parțial (aerian și maritim) la „spațiul Schengen”, aderarea totală (terestru) fiind preconizată pentru sfârșitul anului 2024.În 2022, peste 15% rata de refuz pentru solicitările de viză SUA, iar în 2023, peste 8% rata de refuz.

În 2024, perspectiva ratei de refuz este sub 3%, și o decizie privind eliminarea vizelor de călătorie în SUA pentru români va fi anunțată de guvernul american pe 15 octombrie 2024.

România obține un post de vicepreședinte executiv și de comisar european pentru ”Competențe și Educație, locuri de muncă, drepturi sociale, demografie”, prin Roxana Mânzatu, fost ministru și parlamentar PSD.

În anul electoral în care avem toate scrutinurile posibile - locale, europarlamentare, parlamentare și prezidențiale - cu cheltuieli bugetare semnificative, cu adversități și atacuri politice etc., guvernul condus de Marcel Ciolacu are nu doar ce să pună consistent pe masa bilanțului de un an și jumătate, dar este și campionul performanței la capitolul „eficiența guvernării pe unitatea de timp”. Da, poate nu e ceva spectaculos, mai ales că sunt încă multe de recuperat și multe altele de făcut. Ca în povestea cu „oul lui Columb”, toate acestea puteau să le facă și alții, înainte. Dar ori n-au știut, ori n-au putut, ori n-au vrut...”, a scris Șerban Nicolae, pe contul său de Facebook.

