Cătălina Hetel, psihoterapeut: Oamenii care au ales Georgescu nu sunt proști, dar atenție la un aspect!

„Cum a cucerit stimabilul domn Georgescu fecioara Romania? Printr-o schema clasica de narcisism. O fata frumoasa isi doreste un viitor mai bun, are valori, are credinte, are asteptari, e tradata si dezamagita de toti cei pe care i-a iubit candva, aproape ca nu mai crede in nimic. Si apare el. Frumos, destept, cu un discurs perfect.

Narcisistul isi bazeaza cucerirea victimei pe 3 piloni: emotia, unicitatea (doar tu intelegi, doar tie ti se adreseaza) si urgenta, ultima e cea mai interesanta in acest caz.

1. Emotia, discursul este perfect. Narcisicul stie exact ce vrei, iti ghiceste gandurile, iti termina frazele, iti aduce flori, iti promite o lume de vis, intuieste cele mai ascunse nevoi si adreseaza cele mai intime temeri pentru ca hei, el te cunoaste atat de bine. Nu poti sa crezi ca exista pe lumea asta cineva care sa te cunoasca atat de bine. E pur si simplu perfect. Iubirea exista, binele exista, minunea e pe pamant. Distinsul domn Georgescu bifeaza un discurs impecabil in care atinge tot ce Romania ar putea avea nevoie, recunoastere, viitor luminos, bogatie, recuperarea din mocirla saraciei, credinta, familie. Nu cred ca a ratat nimic. Imaginea este pur si simplu idilica si viitorul sublim.

2. Doar tu intelegi, frazele sunt de multe ori cliseice: ma adresez tie, esti o persoana speciala, tu intelegi ce prostii ceilalti din jur nu inteleg, tu vezi valoarea, tu esti persoana minunata care alaturi de el narcisistul vei putea schimba lumea, voi impreuna sunteti forta creatoare. Cuvintele sunt mari, poezia se construieste si "tu doar tu participi la ea". Si aici domnul Georgescu se adreseaza oamenilor care inteleg,citesc, stiu, doar "voi", "noi nu suntem ca ceilalti", "voi ma intelegeti", "voi sunteti speciali".

3. Urgenta, o componenta care a bulversat sociologii si toate sondajele. Nu stiti acea prietena care a cunoscut un tip minunat si s-a maritat dupa o saptamana? De ce exista urgenta? Ca sa nu apuci sa te trezesti din vis, sa nu reusesti sa te dezmeticesti, sa nu cauti informatii, sa nu chestionezi nimic. Domnul Georgescu a aparut in ultimele doua saptamani din campanie si a luat Romania din curtea parintilor nepriceputi si din relatiile dezamagitoare. A rapit-o pe un cal alb si a fugit cu ea. Urgent, scurt a aparut a cucerit si Romania a votat. Emotional ca o victima in cautarea iubirii, ca o fecioara trecuta care in sfarsit a gasit trenul multasteptat. Urgenta a fost de fapt componenta bulversanta. In acest moment, suntem in fata ofiterului de stare civila si pe punctul de a spune da. O sa ne trezim intr-o relatie toxica.

In primii ani o sa spunem ca nu e chiar asa, nu o sa ne vina sa credem ca am putut fi pacaliti, vom nega adevarul si evidenta. Narcisistul are un singur mare cusur: e schematic si predictibil, insa are si o mare calitate: stie sa vrajeasca. Suntem intr-un moment in care trebuie doar sa recunoastem schema si sa acceptam realitatea.

Oamenii care au ales Georgescu nu sunt prosti dar au o nevoie uriasa de a li se intampla o minune. Am crescut cu povesti cu Fat Frumos dar a venit momentul sa acceptam ca povestile sunt minunate ca sa ne trasam un ideal dar realitatea se construieste aici cu elementele realitatii. Daca un lucru este mult prea bun ca sa fie adevarat inseamna ca asa e. Sa nu ne trezim prea tarziu din iluzie, atunci cand Fat Frumos se transforma in balaur”, a scris Cătălina Hetel pe Facebook.

