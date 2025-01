Cât costă o zi normală de filmare a unui film. Naumovici dezvăluie suma uriașă: Asta ia și Netflix în considerare

CITEȘTE ȘI: ”Am făcut asta, dar nu apreciază nimeni”. Celebrul Bogdan Naumovici: E incredibil. Băi, nebunilor, deșteptarea! VIDEO

Bogdan Naumovici, celebrul creator al unor reclame memorabile, a dezvăluit mai multe aspecte din lumea filmului și a publicității. Acesta a spus cât costă astăzi o zi de filmare pentru filme, dar și ce costuri implică o reclamă.

„O zi de filmare (n.r. pentru film) astăzi costă în jur de 35.000 de euro. Cam atât te costă o zi de filmare fără să faci nu știu ce efecte speciale cu 'Războiul Stelelor', o zi de filmare normală. Cam 35.000 de euro. Ei, și de aici începi să socotești câte zile s-a filmat la filmul ăsta, 21, 25, 30 de zile, ok, înmulțit cu asta vezi cât costă filmul”, a spus Naumovici.

„O reclama cât costa pe vremuri?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Producția? Am făcut și cu 15-20 de mii, am făcut și cu 120.000. Când am lansat First Bank, de exemplu, cred că aia a fost cea mai scumpă pe care am făcut-o, și am făcut cu Hamilton și cu George Washington, costume, a trebuit să pară că e făcută în America. A costat nu cât în America, cu un zero mai puțin decât în America, dar tot a costat o suta și ceva de mii numai producția, cu cai, cu câmpuri”, a explicat Naumovici.

„Un sfert de film”, a intervenit Vâlcu.

„Un sfert de film de-al meu (n.r. filmul 'Țăndări'), că dacă te duci la... mai sunt și filme... Uite, acum, în curând iese din cinematografe 'Căsătoria', filmul lui Bendeac, și în promovarea filmului Bendeac zice că a costat două milioane filmul, fără promovare. Al meu e un film relativ ieftin, nu e ieftin, jumate de milion de euro nu e ieftin, în România nu sunt puțini bani, dar printre filme nu e unul scump”, a continuat Naumovici.

”E foarte important ce faci în cinema”

„Ca să se acopere costurile să-l pornești pe următorul, câți spectatori ar trebui să adune în sală?”, a mai întrebat Vâlcu.

„Ele se înmulțesc, că nu sunt doar din sală. E foarte important ce faci în cinema, biletele vândute la cinema sunt foarte importante pentru că pe alea le ia și Netflix în considerare când îți oferă un deal ca să-l cumpere Netflixul. Deci, e al naibii de important să faci bine în cinema. Nu știu să spun de la cât încolo ar trebui să ne scoatem banii, probabil de pe la 150.000 - 200.000 de spectatori ai acoperi, dar eu n-am o sumă mare. E un film relativ ieftin”, a mai spus Naumovici.

„Lui Bendeac îi trebuiau 1.200.000”, a precizat Vâlcu.

„Așa, din ochi, cred că îi trebuiau 700.000 - 800.000 de spectatori aș zice, cam așa, ca să acoperi banii ăia. Nimeni nu știe deal-urile pe care le face. Sunt confidențiale deal-urile cu Netflix, de exemplu, deci nu știi câți bani a luat el sau câți bani ia fiecare film”, a conchis Naumovici.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Interviurile DCNews”.

