Cât costă cea mai ieftină garsonieră din București. Este la 10 minute de metrou

Piața imobiliară din București este extrem de variată, iar prețurile pentru garsoniere diferă considerabil, reflectând atât locul, cât și caracteristicile proprietății. În timp ce garsonierele pot începe de la aproximativ 50.000 de euro, unele dintre cele mai ieftine unități sunt disponibile la prețuri mult mai mici, în contrast cu opțiunile premium care ajung la sute de mii de euro.

Dar cât costă cea mai ieftină garsonieră din București? 17.000 euro, conform Imobiliare.ro. Se află la Apărătorii Patriei, Sector 4. Este extrem de mică, are doar 17 metri pătrați utili, este confort 3, se află la 10 minute de metrou. Dar este mobilată, utilată, are are condiționat, se află la etajul 3 din 4. Blocul a fost reabilitat termic și a fost construit în... 1980.

La polul opus se află o garsonieră de... 279.000 euro + TVA. Se află în complexul rezidențial Akcent City. Nici măcar nu a fost terminat blocul. „Poziționat ideal în Bucureștii Noi, Sector 1, pe strada Navigației 2A, Akcent City îți oferă o oază de liniște în mijlocul orașului. Proiectul este dezvoltat cu mândrie de Akcent Development, o companie cu un palmares de proiecte de succes, precum Cloud9 (Pipera), 21 Residence Politehnica (Militari), 20th Residence (Splaiul Independenței) și 19th Residence (Orhideea). Proiectul se va finaliza la sfârșitul anului 2025!”, ne spune, încântat, dezvoltatorul.

Garsoniera are o suprafață utilă de 37 metri pătrați și se află la etajul 5 din 9. Blocul este poziționat la doar două minute de stația de metrou Jiului și de stații STB.

Dacă totuși vreți un bloc gata construit, avem o garsonieră la... 240.000 euro + TVA. Este, de fapt, „un studio” la 40 metri pătrați utili. Acest studio este situat în zona Barbu Văcărescu, lângă Parcul Verdi și Pescariu Sports&Spa, la etajul 1 al unui imobil 3S+P+15, finalizat in 2022. Are o suprafață totală de 55mp, 40mp utili și 5.4mp terasă.

Diferențele de preț între garsonierele din București sunt semnificative, reflectând variabilitatea în dimensiune, locație, și starea imobilului. De la opțiunile accesibile la prețuri de buget, la cele de lux în dezvoltări imobiliare de top, piața oferă o gamă largă de opțiuni pentru diferite nevoi și bugete. Fie că ești în căutarea unei soluții economice sau a unei investiții premium, Bucureștiul are ceva de oferit pentru fiecare cumpărător.

