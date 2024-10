Casa Verde Fotovoltaice, cifre impresionante. E bătaie pe acest program / video

S-au terminat înscrierile pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice, sesiunea din 2024, iar Laurențiu Neculaescu, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a prezentat cifrele impresionante cu care se mândrește instituția pe care o conduce.

„S-a finalizat perioada de înscriere a persoanelor fizice în aplicație. Suntem în ultima etapă pentru evaluarea noilor companii de instalatori care au dorit să participe la program. Mai avem de constituit garanțiile de participare în cadrul programului, care durează 15 zile.

După finalizarea celor 15 zile de constituire a garanțiilor, vom publica pe siteul Administrației Fondului pentru Mediu, atât persoanele fizice care s-au înscris în cadrul programului, cât și firmele acreditate de AFM să monteze și să instaleze aceste sisteme“, a zis Laurențiu Neculaescu.

„Dintre firmele din 2023, o proporție de peste 95% au dorit să continue să participe și la sesiunea de program aferentă anului 2024. Avem peste 250 de noi firme de instalatori, iar toate sunt undeva la 800-900“, a zis Neculaescu despre firmele care participă la Programul Casa Verde Fotovoltaice din acest an.

Bugetul pentru fotovoltaice, insuficient pentru cererea cetățenilor

Chiar dacă bugetul alocat în acest an a fost cel mai mare din istorie, nu s-a putut ridica la cererea cetățenilor, iar în viitor, Administrația Fondului pentru Mediu are în vedere suplimentarea cu cel puțin 50% a sumei destinate instalării de panouri fotovoltaice.

„Câți cetățeni s-au înscris la Casa Verde Fotovoltaice 2024?“, a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac.

„Anul acesta, datorită faptului că am mărit cuantumul finanțării de la 20.000 de lei, la 30.000 de lei, pentru că am dat și acumulatorii, deși am alocat un buget record, de 2 miliarde de lei, avem 66.000 de persoane fizice înscrise și 670 de unități de cult.

Aplicația a funcționat perfect, nu au fost sincope. Este o aplicație pe care am dezvoltat-o împreună cu colegii de la Microsoft România. Totul se întâmplă pe serverele și sistemele lor informatice. Media de epuizare a bugetului a fost undeva la 2 minute, pe toate regiunile“, a precizat președintele AFM.

„În punctul maxim am avut 3,02 milioane de accesări în servere. Interesul este foarte mare și am constatat că nici 2 miliarde de lei dacă alocăm pe an, nu sunt suficienți pentru cererea din țară.

Anul viitor luăm în calcul să mărim bugetul cu cel puțin 50%, dacă ne va permite bugetul Administrației Fondului pentru Mediu“, a mai zis Laurențiu Neculaescu.

