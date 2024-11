Carmen Harra spune că știe cine va câștiga alegerile din România, în anul 2024, ”un an de revoltă”

Citește și: Rezultatele finale la primul tur al alegerilor prezidenţiale, după centralizarea tuturor proceselor verbale

Carmen Harra, celebra prezicătoare, a afirmat încă din primăvară care va fi situația alegerilor din lume, dar și din România, care după primul tur al prezidențialelor se află într-o situație fără precedent în istoria postdecembristă, în care candidatul celui mai important partid a ratat ”la mustață” intrarea în turul al doilea, dar mai ales, că un candidat independent, numit și la nivel european ”candidatul TikTok”, să intre în finală de pe prima poziție.

”Situația cu alegerile este foarte complicată în ultima vreme, în lumea întreagă. De asta alegerile în America se contestă, în ultimii ani, zilnic. Și cred că același fenomen se produce în lumea întreagă și se produce și în România. Felul meu de a calcula ce se întâmplă este ținând cont de acest an, 2024, care este un an karmic, de asta alegerile se întâmplă într-un an karmic și nu se întâmplă într-un alt an. (...)

Vreau să le reamintesc celor de acasă că Ceaușescu a fost ales în 30 noiembrie 1989 și a dispărut din scena politică de Crăciun, câteva săptămâni mai târziu după ce a fost ales. Am făcut o paralelă și aici mergem la alegerile de acasă. Ce simt eu că este în sufletul românilor este dorința de schimbare.

Pe de altă parte, energia feminină, în ultima vreme, vedem că începe să prindă forță în lumea întreagă. Lumea nu ar mai vrea să aleagă ce s-a ales atâta timp, pentru că lumea vrea altceva. Lumea întreagă nu mai vrea aceleași lucruri și în mod karmic, în America, revin în forță aceeași oameni care au mai fost, căci acesta este anul karmic”, a afirmat Carmen Harra, în urmă cu șapte luni, când și-a prezentat previziunile într-o emisiune online.

2024, ”un an de revoltă”

De asemenea, Carmen Harra a subliniat că și în România va fi ”reacția celor mult”, iar anul 2024 este ”un an de revoltă”. Mai mult decât atât, aceasta prevede că ”nu mai văd PNL și PSD la conducere, nu pentru că am făcut o filozofie și am spus că lumea s-a săturat de trecut și vrea un nou început, ci pentru că pur și simplu acțiunile lor și tot ce s-a întâmplat nu mai sunt valide în anul acesta. Anul acesta trebuie să aducă o schimbare. Și mă aștept ca românii să aibă o reacție și o văd, chiar o reacție mai puternică decât de imaginăm, poate chiar o reacție similară într-un fel, deși nu de aceeași magnitudine cu cea din 1989, pentru că dorința românului de a-și păstra integritatea țării, de a-și recăpăta tot ce a pierdut în ultima vreme.

A pierdut și din credibilitatea internațională, și-a pierdut țara, căci jumătate din populația României este peste hotare. Iar întrebarea este de ce? Simt că românul vrea să se trezească, vrea o schimbare majoră. Iar ce anticipez eu în România că se va schimba, pe parcursul următoarelor luni vor avea loc schimbări uriașe, la care nu ne așteptăm. Și pe scena politică, în viziunea mea, poate să apară și cineva, peste noapte, total neașteptat. Așteptați-vă la neașteptat și o să urmăriți cum lucrurile se vor schimba, poate dincolo de imaginația voastră”, a mai spus Carmen Harra.

Totodată, prezicătoarea a tras un tras un semnal de alarmă în privința diasporei, care va juca ”un rol în alegerile acestea”, dar și că ”lumea nu mai vrea președinți și regi, vrea să creeze ceva nou. Vrem să trăim altfel, vrem un alt sistem. 2024 declanșează un proces de transformare”, a mai spus Carmen Harra.

Rezultatele din Diaspora

Amintim că, după centralizarea tuturor proceselor-verbale de la secțiile de votare organizate în străinătate, la alegerile pentru președintele României, situația se prezintă după cum urmează:

- Călin Georgescu (independent) - 345.926 de voturi (43,35%)

- Elena Lasconi (USR) - 214.032 de voturi (26,82%)

- George Simion (AUR) - 96.339 de voturi (12,07%)

- Mircea Geoană (independent) - 38.966 de voturi (4,88%)

- Nicolae Ciucă (PNL) - 36.934 de voturi (4,63%)

- Marcel Ciolacu (PSD) - 22.893 de voturi (2,87%)

