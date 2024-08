Care e problema cu expertiza venită de la INML în cazul morților suspecte de la Pantelimon. Prof. univ. Șerban Bubenek, explicații / video

Întrebat dacă ar fi necesară o expertiză internațională în cazul morților suspecte de la Spitalul Pantelimon, profesorul Șerban Bubenek a exprimat respectul său pentru toate specialitățile medicale, a evidențiat prestigiul medicinii legale în România și a subliniat că înțelege constrângerile specifice medicinii legale, reafirmând respectul său pentru această disciplină. Profesorul a punctat că în România nu există o legislație clară care să impună consultarea obligatorie a medicilor specialiști în cazurile medicale complexe, inclusiv cele de malpraxis, mai ales atunci când acestea duc la decesul unui pacient.

„Considerați că ar fi necesară o expertiză externă, internațională, în acest caz, și care este - dacă este - problema cu expertiza venită de la INML? Există specialiști la INML? Colegiul medicilor a emis împreună cu dumneavoastră acest comunicat de presă amplu. Vă rog să ne spuneți ce credeți despre expertiza internațională și ce solicită Colegiul Medicilor împreună cu dumneavoastră.”, a spus Oana Stănciulescu.

„Aș începe prin a vă spune că eu respect orice specialitate medicală. E normal să fie așa, suntem colegi, am făcut 6 ani de facultate, după care unii am ales medicina legală, alții am ales chirurgia cardiovasculară, alții anestezia, alții oftalmologia, cu durate mai lungi sau mai scurte de studiu ca, să devenim specialiști într-un anumit câmp medical.

Sigur, medicina legală în România este o specialitate prestigioasă și numele „Minovici” reprezintă ceva nu numai în medicina legală românească, ci în medicina legală internațională. Deci, încă o dată, respect și înțeleg care sunt constrângerile acestei specialități.

Pe de altă parte, din păcate, în România nu există legislație care să spună foarte clar că este necesar ca totdeauna, atunci când e vorba de un caz medical - fie el chiar și de malpraxis, dar cu atât mai grav să fie un malpraxis care duce la decesul unui pacient – că e nevoie și de opinia obligatorie a unuia sau mai multor medici specialiști în specialitățile în care pacientul respectiv a fost îngrijit. În cazul de față se vorbește de ATI, deși pacientul a venit cu multe alte comorbidități în secția ATI, nu am nicio îndoială în acest sens. Lucrul ăsta nu există în România.", a spus profesorul Șerban Bubenek.

„Am rămas profund impresionat negativ de tonul ultimativ în care ni se spune foarte clar că nu avem ce căuta în aceste comisii"

Profesorul Șerban Bubenek a exprimat dezamăgirea față de reacția colegilor de la Medicină Legală la primul comunicat al Colegiului Medicilor, care sugera necesitatea consultării specialiștilor în cazurile complexe. Profesorul a menționat că aceștia au respins ideea, considerând alte specialități drept „de nișă” și nedemne de a-și exprima opinia.

Șerban Bubenek a criticat și tonul ultimativ al unui comunicat ulterior, subliniind că Ghidul European recomandă clar ca medicii legiști să consulte specialiști înainte de a emite concluzii, inclusiv în expertizele preliminare.

„Nu înțeleg de ce primul nostru comunicat, în care am spus lucrul ăsta, a produs o nemulțumire a colegilor de la Medicină Legală și care într-un prim comunicat ne-au explicat destul de necolegial că toate celelalte specialități sunt niște specialități de nișă și că dânșii nu înțeleg de ce ar trebui să existe opinia unor specialiști de nișă. Mai există și comunicatul de ieri care, într-adevăr, e chiar mult mai arogant decât primul.

Eu nu am văzut intervenția colegului meu și nu pot face niciun fel de apreciere, dar din comunicatul pe care l-am citit ieri, am rămas profund impresionat negativ de tonul ultimativ în care ni se spune foarte clar că nu avem ce căuta în aceste comisii, deși practica europeană este cu totul alta.

Ni se flutură în față un Ghid European pe care l-am și citit și trebuie să vă spun că tocmai pasul 2 în orice expertiză medico-legală, ca recomandare făcută de Ghidul European, este ca legistul să aibă opinia unuia sau mai multor specialiști înainte de a emite orice concluzie, fie ea chiar și preliminară, pentru că această expertiză pe care o avem este o expertiză preliminară, nu este expertiză medico-legală definitivă.

Mă miră de ce se ignoră niște recomandări clare dintr-un ghid, dar ni se aruncă în față alte capcane când orice profesionist poate să consulte Ghidul cu recomandările europene unde scrie foarte clar că este recomandată opinia unui specialist.", a spus profesorul Șerban Bubenek.

„România are datoria să-și aducă legislația la niște standarde europene"

Profesorul universitar a subliniat că Ghidul European recomandă clar consultarea unui specialist în expertizele medico-legale, nu excluderea acesteia. Potrivit acestuia, România trebuie să-și adapteze legislația la standardele europene, în ciuda rezistenței venite din partea colegilor de la Medicină Legală, subliniind importanța alinierii la aceste norme.

„Ghidul European vorbește despre necesitatea opiniei specialistului ca recomandare, nicidecum de absența ei. De aici a început o întreagă discuție și, cu siguranță, noi dorim să se facă lucrul ăsta, mai ales că, din păcate, România la CEDO a pierdut niște procese.

Președintele Colegiului Medicilor, în comunicat, face referire la procese pierdute de România tocmai din cauza imposibilității de a se face apel la o altă expertiză decât la expertiza strict medico-legală. Deci România are datoria să-și aducă legislația - din păcate, cu multă împotrivire a colegilor de la Medicină Legală - la niște standarde europene pe care dânșii singuri le-au devoalat. Astea sunt standardele.”, a spus profesorul Șerban Bubenek la emisiunea #Rezist, cu Oana Stănciulescu, de pe DC News și DC News TV.

