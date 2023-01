Capitala europeană cu cele mai mici facturi la electricitate și gaze naturale. Pe ce loc se află Bucureștiul

Balázs Orbán, directorul politic al premierului Viktor Orbán, a distribuit un sondaj pe Twitter în care arată că Budapesta este capitala europeană în care oamenii plătesc cel mai puțin pentru energie.

Potrivit graficului împărtășit de politician, Bruxelles, sediul UE, care a introdus sancțiuni la energie, este locul unde oamenii plătesc cel mai mult pentru electricitate, în timp ce Suedia este țara în care oamenii plătesc cel mai mult pentru gaze naturale.

În postarea sa, Balázs Orbán a mai spus că guvernul va continua să lucreze în 2023 pentru a se asigura că ungurii continuă să plătească cel mai puțin pentru energie.

Great news to kick off the year: In December, Hungary again had the lowest energy prices in the EU!



The average price of electricity & natural gas paid by residential consumers in Budapest is the lowest among the EU capitals surveyed.



We'll work to preserve this trend in 2023! pic.twitter.com/X7AK2H942F