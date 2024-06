Candidatul care are șanse bune să intre în turul 2 al alegerilor prezidențiale, potrivit lui Ștefan Pălărie: Suntem într-o situație total atipică / video

Ștefan Pălărie susține că Elena Lasconi are șanse bune să intre în turul 2 al alegerilor prezidențiale dacă va candida. El a argumentat că situația actuală este atipică, deoarece nu există candidați consacrați care să fi făcut campanie electorală timp de un an. Ștefan Pălărie a subliniat că data alegerilor și candidații nu se cunosc, ceea ce înseamnă că toate șansele sunt deschise.

„Credeți că doamna Lasconi intră în turul 2 dacă candidează la prezidențiale?”, a întrebat Răzvan Dumitrescu, moderatorul emisiunii.

„Eu cred că are șanse foarte bune să intre în turul 2. Știți de ce spun asta? Pentru că suntem într-o situație total atipică. Nu avem doi sau trei candidați consacrați, care de un an de zile fac campanie electorală, toată lumea îi vede, au trecut prin toate orașele. Noi nu am avut o astfel de situație, motiv pentru care nu poți să spui că un candidat pe care USR îl va desemna la alegerile prezidențiale, în această săptămână, vine cu un deficit enorm, că e cvasiimposibil să recupereze un an de campanie.

Suntem într-o situație în care nu știm când sunt alegerile, nu știm candidații celorlalte partide. Știm vreo două trei candidaturi care au fost anunțate pe Facebook sau făcute printr-un eveniment. Eu cred că toate șansele se joacă.

Va fi o chestiune și de putere a USR-ului de a împinge candidatul, dar energia pe care am văzut-o zilele acestea, în timpul alegerilor și prin grupurile interne, e una foarte, foarte bună.”, a spus Ștefan Pălărie.

Ştefan Pălărie. Foto: Crişan Andreescu

Orice e posibil

Ștefan Pălărie a subliniat că îi este greu să spună cu cine ar putea intra Elena Lasconi în turul 2, deoarece candidaturile celorlalte partide nu sunt clare încă. El a menționat incertitudinea legată de discuțiile și posibilele alianțe politice și a subliniat că, în acest moment, orice scenariu este posibil, deoarece situația politică nu este definitivată.

„Cu cine credeți că ar putea să fie în turul 2 dacă intră?”, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Îmi e greu să spun, în momentul de față, pentru că nu sunt clare nici măcar candidaturile din partea lor. Știți foarte bine că de la discuțiile de tandem-netandem nu știi dacă nu cumva peste o săptămână cineva dă un telefon și îi anunță pe domnul Ciolacu și domnul Ciucă faptul că cineva trebuie să fie președinte și cineva premier, în ordinea asta, pe hârtia asta, în felul ăsta scris. Deci, câtă vreme nu știm lucrurile acestea, orice e posibil pe masă.”, a spus Ștefan Pălărie la emisiunea „Ce se întâmplă?”, DC News, DCNewsTV și ȘtiriDiaspora.

