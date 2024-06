Marcel Ciolacu și Rareș Hopincă, propunerea PSD pentru Primăria Sectorului 2, au fost invitați, marți, 4 iunie, începând cu ora 14:00, la emisiunea electorală DC Votez moderată de analistul politic Bogdan Chirieac. Aceasta poate fi urmărită pe canalele online DC News, DC News TV și DC Business. Marcel Ciolacu a arătat calendarul electoral pentru 2024.

”E o întrebare care apare acum tot mai des. Alegerile prezidențiale, domnule prim-ministru, vor avea loc în septembrie, așa cum au fost anunțate, 15 și 29 septembrie, sau le veți muta din nou în noiembrie-decembrie?” a ridicat problema analistul politic Bogdan Chirieac.

"Domnule Chirieac, am multe defecte, dar am făcut o distincție clară între 'lider politic și prim ministru'. Am zis foarte clar. Eu când voi ieși din funcția de prim-ministru, și voi anunța alegerile, că sunt comasate, că nu sunt comasate, vreau să anunț românii întreg calendarul. Așa este corect. Există o competiție, iar rolul meu de prim-ministru este de a da o predictibilitate pentru toți candidații, excluzând faptul că sunt președintele Partidului Social Democrat. Nu am ieșit, după cum știți, decât după ce am luat o decizie foarte clară în Coaliție cu tot calendarul electoral. Respectiv, pe 9 iunie avem comasate, alegerile locale cu europarlamentare, pe 15 și 29 septembrie, pentru că localele s-au devansat, vom aveam alegeri pentru funcția de președinte, iar pe data de 8 sau 9 decembrie, pică duminică, sunt alegerile pentru Parlament. Alegerile pentru Parlament trebuie încadrate în cele 20 de zile, cu președintele care convoacă vechiul parlament. Știți că atât actualul președinte, cât și actualul Parlament își termină mandatul pe data de 21 decembrie. Este conform legii și știut de toată lumea, astfel încât toți cei interesați să știe să-și facă calendarul", a declarat Marcel Ciolacu.

