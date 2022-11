Când se lansează SkyShowtime, noul serviciu de streaming de filme și seriale, în România

Încă din 2021, serviciul de streaming video SkyShowtime a fost confirmat pentru lansare în Europa, inclusiv în România. Inițial, acesta era așteptat în 2022, dar se pare că au apărut niște întârzieri, care au dus la debutul serviciului doar în câteva regiuni prin luna septembrie. România, alături de alte țări din regiunea Europei de Est va primi însă acces la serviciile SkyShowtime la începutul anului viitor.

SkyShowtime a început expansiunea în zona Europei de Est, inclusiv în România

SkyShowtime este un nou serviciu de streaming pentru filme și seriale. Acesta reunește conținutul ale unor studiouri de filme și posturi de televiziune cu renume, precum Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios și Peacock. Toate producțiile acestora vor fi reunite sub un singur serviciu de streaming în Europa, chiar dacă în alte regiuni, acestea sunt toate separate în aplicații individuale.

Printre cele mai importante licențe care vor fi disponibile pe SkyShowtime se numără Star Trek, unde vor fi difuzate acum cele mai noi episoade ale serialelor în curs de derulare, precum Star Trek Discovery, sau Star Trek Strange New Worlds.

Primele țări care au primit noul SkyShowtime sunt Danemarca, Finlanda, Norvegia și Suedia, pe 20 septembrie, iar extinderea serviciilor a continuat pe 25 octombrie cu Țările de Jos (Olanda) și Portugalia. În decembrie, pe data de 14, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Kosovo, Muntenegru, Serbia și Slovenia vor primi acces la acest serviciu, în timp ce în februarie 2023 vom primi și noi, în România, alături de Albania, Republica Cehă, Ungaria, Macedonia de Nord, Polonia și Slovacia.

Pe parcursul trimestrului I din 2023, SkyShowtime anunță că se va extinde și în alte țări din Europa, precum Spania, Andorra și alte țări din Europa Centrală și de Est.

Încă nu știm detalii despre prețul abonamentului sau lista finală de conținut. Reprezentanții noului serviciu promit că vor anunța aceste detalii înainte de lansarea în țările care fac parte din valul din luna decembrie.

Disney+, disponibil şi în România

În 14 iunie, în România, a debutat un nou serviciu de streaming, Disney+. Serviciul de streaming de la The Walt Disney Company vine să concureze cu Netflix, HBO Max şi Amazon Prime. Pune la bătaie producţii Marvel, Star Wars, Disney, Pixar şi multe altele. Disney+ pune la dispoziţia publicului din România peste 700 de filme şi 900 de seriale, dar şi peste 150 de producţii originale. Fanii "Star Wars" vor putea viziona toate cele 9 filme din seria principală, dar şi serialele spinoff, ca "The Mandalorian" sau "Povestea lui Boba Fett" plus "Obi-Wan Kenobi".

n acest moment o lună de abonament Disney+ costă 29.99 lei, iar preţul pe un an este de 299.9 lei, pentru o reducere de 15%. Cei care s-au înregistrat din timp au primit abonament pe 12 luni la preţ de 8 luni, adică 239 de lei. Abonamentul aduce vizionare pe 4 ecrane simultan, dar şi descărcări nelimitate pe 10 dispozitive. Există şi suport IMAX Enhanced pentru anumite producţii (filme şi seriale). Puteţi crea 7 profiluri diferite, inclusiv unele pentru copii (cu control parental).

