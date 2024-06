Când a folosit Brigada Rutieră dispozitivele de oprire forțată. Cms. Claudiu Costea: Au avut o utilitate foarte mare și sunt foarte eficiente / video

Potrivit comisarului, Claudiu Costea, Brigada Rutieră dispune de autospeciale BMW, care sunt utilizate în misiuni de supraveghere a traficului și în intervenții împotriva șoferilor care nu respectă semnalele polițiștilor. De asemenea, brigada folosește dispozitive de oprire forțată pentru a gestiona situațiile în care șoferii nu se conformează indicațiilor Poliției.

„Și la Brigada Rutieră s-au făcut niște dotări extrem de importante.”, a spus Laura Duță.

„Da. Vorbim de dotarea cu acele autospeciale marca BMW pe care le avem de mai bine de 6 luni de zile în dotare și care ne ajută foarte mult în misiunile pe care noi le avem de executat, în activități de supraveghere a traficului, în situații în care anumiți șoferi nu respectă semnatul polițiștilor, ne ajută foarte mult această autospecială de poliție.

Bineînțeles, vorbim despre acele dispozitive de oprire forțată pe care le avem în dotare de ceva timp și pe care le-am folosit atunci când a fost cazul. Pentru cei care nu au respectat semnalele polițiștilor și pentru cei care nu s-au conformat s-a folosit acest dispozitiv.”, a spus cms. Claudiu Costea.

Când s-au folosit dispozitivele de oprire forțată

Comisarul Claudiu Costea a relatat un incident în care un șofer a acroșat un polițist și a încercat să fugă.

„Unul dintre cazuri a fost cel cu șoferul de pe Strada Ceasornicului, în zona de nord a Capitalei, care a acroșat polițistul și care a încercat să se sustragă. Mai multe echipaje au venit în sprijin, au pornit pe urmele acestuia, pe mai mult străzi din Capitală.

S-au folosit inclusiv aceste dispozitive pentru imobilizarea acestuia. Într-un final s-a reușit imobilizarea lui și datorită acestor dispozitive. Acesta nu a trecut peste ele ca anvelopele să fie afectate, le-a ocolit și a fost blocat pe o stradă. Deci au avut o utilitate foarte mare și sunt foarte eficiente. Este bine să le avem în dotare.", a spus cms. Claudiu Costea.

Ce s-a întâmplat cu polițistul lovit pe Strada Ceasornicului

Potrivit comisarului, polițistul acroșat a scăpat și a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la spital, dar s-a întors în activitate. Claudiu Costea l-a lăudat pe colegul lor pentru abilitățile sale de depistare a șoferilor.

„De ce a fugit acest șofer? Văd că era vigilent să ocolească.”, a spus Laura Duță.

„Era destul de vigilent. S-a efectuat testare și a rezultat că el consumase substanțe psihoactive.

Colegul este bine. A avut noroc și, totuși, a fost inspirat să se eschiveze puțin, adică a avut un moment în care chiar a reușit să evite poate ceva mult mai grav.

Cu toate asta, tot a avut nevoie de îngrijiri medicale, de transport la spital. Este ok în momentul de față, a revenit în activitate. Un coleg care este printre cei mai buni colegi de-ai noștri. El depistează foarte mulți șoferi, are un simț. L-a ajutat foarte mult acest lucru, adică are cele mai multe constatări pe linia aceasta.", a spus cms. Claudiu Costea la emisiunea „Culisele Justiției", de pe DC News și DC News TV.

