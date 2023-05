Campania UMFCD "Asumă-ți să fii sănătos!" ajunge pe litoral

Pentru al treilea an consecutiv, campania de prevenție “Asumă-ți să fii sănătos!” a Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București va ajunge pe litoralul românesc și va oferi turiștilor prezenți în 5 stațiuni de la Malul Mării Negre consultații gratuite în specialitățile endocrinologie și dermatologie . Din acest sezon, campaniei de prevenție a UMFCD se vor alătura și medicii pediatri care vor acorda copiilor aflați în vacanță servicii medicale de prevenție gratuite.

Campania ce va fi realizată în parteneriat cu Societatea Română de Dermatologie (SRD) , Societatea Română de Endocrinologie (SRE) și Societatea Română de Pediatrie cu sprijinul Direcției de Sănătate Publică din Constanța și al Ministerului Apărării Naționale se va derula în perioada 14-19 august și va beneficia de voluntariatul medicilor rezidenți și specialiști, precum și de suportul coordonatorilor principali ai acestui eveniment: Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rector al U.M.F.C.D., Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, Prorector al U.M.F.C.D. și membru în Consiliul de conducere al S.R.E., Dr. Alin Nicolescu, Secretar General S.R.D., Conf. Univ. Dr. Magda Constantin, Președintele S.R.P., Prof. Doina Pleșca, precum și Ec. Cristina Ecaterina Schipor, Director Executiv al D.S.P. Constanța.

“Putem descrie campania de prevenție “Asumă-ți să fii sănătos!” a Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București, ca fiind deja una de tradiție și, pentru al treilea an consecutiv, ne bucurăm să oferim turiștilor aflați pe litoralul românesc consultații gratuite în specialitățile dermatologie și endocrinologie, numărul în creștere al celor ce au trecut pragul edițiilor anterioare încurajându-ne să dăm continuitate acestui frumos proiect pentru realizarea căruia țin să le mulțumesc atât medicilor rezidenți și specialiști, precum și conducerii celor două societăți medicale de profil SRD și SRE, Ministerului Apărării Naționale, Direcției de Sănătate Publică din Constanța și echipelor SMURD și SALVAMAR” a declarat Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rector al Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București.

Acesta a adăugat că “impactul pozitiv pe care l-a înregistrat anul trecut această campanie ne-a determinat să lărgim aria prevenției medicale și în domeniul pediatriei și ne bucurăm să anunțăm faptul că , începând din acest sezon, vom avea sprijinul Societății Române de Pediatrie care, prin cei 12 medici pediatri care și-au anunțat deja prezența, va oferi consultații copiilor aflați în vacanță la malul mării”.

„Dacă numărul total al consultațiilor medicale înregistrate în cadrul primei ediții a campaniei de prevenție “Asumă-ți să fii sănătos!”- Litoral 2021- a fost 2.066, anul trecut , această cifră a urcat la 4.374, demonstrând din partea turiștilor aflați la Malul Mării Negre un interes crescut față de screeningul dermatologic și endocrinologic și în definitiv față de propria lor sănătate , fapt ce denotă din partea acestora atât responsabilitate, cât și respect față de medici și față de medicna de prevenție” a precizat Prof. Dr. Cătălina Poiană, Prorector al UMF “Carol Davila” din București și membru în Consiliul de conducere al SRE.

“Campania de screening pe care o derulăm este importantă pentru a aduce pacientul la medic și pentru a ajuta un număr de persoane interesate de starea de sănătate, să își poată evalua riscul de osteoporoză si sindrom metabolic. În cazul persoanelor care vor fi identificate cu risc crescut de osteoporoza sau pentru sindrom metabolic, acestea vor rămâne în contact cu medicii din campanie, pentru a fi îndrumate pe mai departe” a reamintit Prof. Dr. Cătălina Poiană.

Totodată, Dr. Alin Nicolescu- Secretar General al Societății Române de Dermatologie a declarat că “rolul medicinei de prevenție este unul fundamental pentru integritatea sănătății fiecăruia dintre noi și mă bucur să spun că prin această campanie am reușit , și sper să ne continuăm traiectoria ascendentă , să atragem, de la an la an, un număr tot mai mare de turiști care, datorită responsabilității față de starea lor de sănătate, și-au sacrificat câteva zeci de minute pentru un control medical de rutină, pentru unii dintre aceștia însemnând depistarea precoce a unor afecțiuni care altfel, s-ar fi putut agrava ”.

“Chiar dacă ne bucurăm în fiecare vară de beneficiile pe care ni le oferă litoralul românesc, din perspectiva medicului dermatolog le transmit tuturor, indiferent de vârsta pe care o au, că este imperios să nu lase soarele să le întunece viitorul ” a conchis Secretarul General al SRD, Dr. Alin Nicolescu.

La rândul său, Președintele Societății Române de Pediatrie , Prof. Doina Pleșca a ținut să menționeze : “ne bucurăm nespus că, începând din această vară ne vom alătura proiectului Unversității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, mai precis campaniei de prevenție-Asumă-ți să fii sănătos!-prin care ne dorim să oferim un screening cât mai amplu copiilor aflați în vacanță pe litoral și, profitând de această ocazie, le adresăm , mai ales părinților, invitația de a ne trece pragul, și de a apela la serviciile medicale de prevenție pe care medicii noștri pediatri le vor dărui micuților turiști , în perioada 14-19 august”.

Bilanțul campanie de prevenție “Asumă-ți să fii sănătos!”

Numărul total al consultațiilor medicale înregistrate în cadrul primei ediții a campaniei de prevenție “Asumă-ți să fii sănătos!”- Litoral 2021- a fost 2.066 din care 913 consultații de dermatologie pentru screening melanom; iar în specialitatea endocrinologie s-au realizat 709 consultații pentru screening sindrom metabolic și 444 pentru screening osteoporoză.

Numărul total al consultațiilor medicale înregistrate în cadrul campaniei de prevenție “Asumă-ți să fii sănătos!”-Litoral 2022- a fost 4.374 din care 2.014 - consultații de dermatologie pentru screening melanom; iar în specialitatea endocrinologie s-au realizat 1.525 de consultații pentru screening sindrom metabolic și 835 de consultații pentru screening osteoporoză.

Pe parcursul celor șase zile ale Campaniei - Asumă-ți să fii sănătos! –Litoral 2023 toți cei care doresc să beneficieze gratuit de consultații dermatologice și endocrinologice vor putea apela la profesionalismul celor 26 de medici (rezidenți și specialiști) care vor fi prezenți în cele cinci puncte de lucru special amenajate (corturi spațioase ale M.Ap.N. pe care vor fi afișate bannere ale campaniei) în următoarele stațiuni: Costinesti, Neptun, Saturn, Mangalia și Olimp. Consultațiile se vor face în perioada 14-19 august în intervalele orare 09.00 – 12.00 si 15.00 – 18.00, cu excepția zilei de 19 august, când programul de screening se va derula doar în cursul dimineții.

Corturile vor fi amplasate lângă următoarele repere:

Baze salvare acvatică-salvamar și punct de prim ajutor –plajă Neptun

Baze salvare acvatică-salvamar și punct de prim ajutor – plajă Mangalia

Plaja Phoenicia Blue View – Olimp

Containere Smurd-ISU- plajă Costinești

Containere Smurd-ISU- plajă Saturn

