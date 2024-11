Călin Georgescu, surpriza prezidențialelor, primele declarații

VEZI ȘI - BREAKING NEWS EXIT POLL CURS - alegeri prezidențiale 2024. Cine sunt candidații care intră în turul 2

Duminică seară, Călin Georgescu, surpriza acestor alegeri prezidențiale, care se află umăr la umăr cu Elena Lasconi și George Simion pentru intrarea în turul 2, a făcut declarații de presă.

„Nesiguranța economică impusă poporului român s-a transformat azi în nesiguranță pentru partidele politice. Poporul român a strigat „pace“ și a strigat foarte tare, extrem de tare. Dacă partidele politice ar fi avut puțin timp să asculte și mai puțin timp să vorbească, poate că acest strigăt nu ar fi fost atât de tare. Acest strigăt pentru pace nu a fost de bucurie, ci de suferință. În această duminică, a 30-a după Rusalii, este pilda tânărului bogat, în Biserica Ortodoxă.

Poporul român a trecut astăzi prin urechile acului, dar sistemul oligarhic nu. Bogații sistemului au sărăcit, iar săracul popor român s-a îmbogățit. Pe tot ce s-a întâmplast astăzi, este o trezire în conștiință uluitoare și în același timp trebuie să înțelelgem să fim responsabili.

Avem o datorie de a reface România, iar asta este cel mai important. Indiferent cine m-a votat și cine nu, îi voi respecta și îi voi încuraja pe toți. Este bine să așteptăm rezultatele finale. Cel mai important lucru este trezirea în conștiință a poporului român. E un lucru fenomenal care nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp“, a spus, duminică seară, Călin Georgescu.

VEZI ȘI - BREAKING NEWS EXIT POLL SOCIOPOL prezidențiale 2024. Cine intră în turul doi

„Prin curaj am scris și s-a scris istoria poporului român, iar astăzi, prin candela aprinsă a speranței a reenăscut curajul de a fir român. Poporul român a ales să nu mai stea îngenunchiat, să nu mai fie invadat, apăsat și umilit. Suntem puternici, curajoși, am fost mulți la vot și vom fi mulți la vot și în turul 2. Așteptăm cu încredere și devotament și este clar că tot ce am spus s-a adeverit: Nu facem politică, ci istorie!“, a mai precizat candidatul independent.

„Poporul român va câștiga sigur“, a conchis Călin Georgescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News