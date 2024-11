Călin Georgescu, ajutat din afară să câștige alegerile? Administraţia Prezidenţială arată ce știa Klaus Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis nu a primit informări din partea instituţiilor statului referitor la existenţa unor riscuri de influenţare a alegerilor prezidenţiale sau cu privire la ingerinţe externe în procesul electoral, a transmis, luni, Administraţia Prezidenţială.



"Preşedintele României nu a primit informări din partea instituţiilor statului cu privire la existenţa unor riscuri de influenţare a alegerilor prezidenţiale sau cu privire la ingerinţe externe în procesul electoral şi nici referitor la un mod de promovare a candidatului menţionat în solicitarea dumneavoastră pe anumite reţele de socializare, care să ridice suspiciuni", arată Administraţia Prezidenţială într-un răspuns transmis Agerpres cu privire la candidatul independent Călin Georgescu.

Candidatul menționat la care se referă în comunicat Administraţia Prezidenţială și referitor la care au întrebat jurnaliștii este Călin Georgescu, candidatul independent care a obținut victoria în primul tur la alegerile prezidențiale 2024.

Victor Ponta: Sub indolența lui Klaus Iohannis statul român a slăbit incredibil de mult

Aflat în direct la Antena 3 CNN, Victor Ponta, candidat PSD la alegerile parlamentare, a comentat aceste informații. Întrebat dacă Marcel Ciolacu în calitate de premier a avut vreo informare că ar fi o ingerință a Rusiei în alegerile prezidențiale, Victor Ponta a spus scurt: "Nu știu", apoi a continuat: "Dar am o opinie, că tocmai că am fost la un numit nivel. În ultimii ani, sub indolența, că acesta este termenul - indolența lui Klaus Iohannis, statul român a slăbit incredibil de mult și ce vedem în ultimele zile dovedește că nu vorbesc așa doar ca să mă aflu în treabă.

Indolența lui Klaus Iohannis a fost și prin crearea acestei coaliții. Domnule, el a vrut să îi fie liniște, PSD cu PNL, practic ai unit cele două partide, mai cu voie, mai cu fără voie, și tot atacul care a început dinspre PNL când PSD-ul nu a vrut să voteze acea lege cu senatorul, toate atacurile PNL-ului, de fapt, au venit la PSD. Acum dacă absolut nimeni din țara asta, institute de sondare, partide, instituții, nimeni nu a văzut că un candidat în loc să aibă 3 sau 5% are 23% și ia două milioane de voturi, iertați-mă, dar ceva nu merge bine, clar nu merge bine".

Întrebat dacă altul ar fi putut fi scopul candidaturii lui Călin Georgescu, Victor Ponta a spus: "A fost scăpat. Că intră Ciucă în turul doi, de aia, că ia din voturile lui Simion. Așa au crezut unii că îl vor folosi și uite că a fost mai deștept. Domnul Călin Georgescu, care e cu totul altceva decât Vadim sau Simion, e totuși un tip foarte educat, un tip umblat prin cercuri internaționale, mult-mult mai deștept decât echipa Ciucă".

Întrebat cine ar fi scăpat din mână fenomenul, acesta a spus: "Marii consultanți ai lui Ciucă".

Rezultatele alegerilor

După centralizarea a 99,99% dintre procesele verbale din țară (au mai rămas de numărat 2 secții, în Sectorul 1, respectiv Sectorul 3), Călin Georgescu (independent) a obținut 22,95% dintre voturi (2.120.284), Elena Lasconi (USR) are 19,17% (1.771.820), iar Marcel Ciolacu (PSD) are 19,15% (1.769.523).

Elena Lasconi are 2.297 de voturi în fața lui Marcel Ciolacu.

Al doilea tur de scrutin

Pe 29 noiembrie începe campania electorală pentru al doilea tur de scrutin, care se încheie pe 7 decembrie, la ora 7:00.



Votarea în străinătate în cel de-al doilea tur de scrutin se desfăşoară timp de trei zile:



* prima zi: 6 decembrie, ora 12:00, până la ora 21:00



* a doua zi: 7 decembrie, ora 7:00, până la ora 21:00



* a treia zi: 8 decembrie, ora 7:00, până la ora 21:00, când scrutinul se desfăşoară şi în ţară.



Alegătorii care la ora 21:00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot până cel mult la ora 23:59.

