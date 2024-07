Călin Bota și Daniela Oniţa-Ivaşcu au demisionat din funcțiile de conducere PNL

O şedinţă a Biroului Politic Judeţean al PNL Maramureş a avut loc luni seară.

"În plan organizatoric, (...) s-au înregistrat două demisii de onoare: Călin Bota, preşedintele PNL Baia Mare, şi Daniela Oniţa-Ivaşcu, preşedintele PNL Sighetu Marmaţiei. Sunt recunoscător pentru contribuţia lor şi sunt convins că vor continua să sprijine echipa liberală. Doru-Alexandru Lazăr a fost desemnat preşedinte interimar la Baia Mare, iar pentru Sighetu Marmaţiei urmează să luăm în curând o decizie. Gabriel Bogdan Şteţco a fost ales vicepreşedinte pentru comunicare şi purtător de cuvânt al organizaţiei PNL Maramureş", a precizat preşedintele organizaţiei judeţene, Ionel Bogdan, în urma şedinţei.

Călin Bota este deputat, iar Daniela Oniţa-Ivaşcu este viceprimar în exerciţiu al Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei.

De asemenea, preşedintele PNL Maramureş, Ionel Bogdan, a amintit că se poartă negocieri pentru a constitui majorităţi la nivel de consilii locale şi Consiliu Judeţean cu majoritatea formaţiunilor politice.

"Pentru a construi majorităţi solide şi implicate în dezvoltarea comunităţilor maramureşene, am stabilit echipa de negociere care va purta discuţii cu toate formaţiunile politice reprezentate în Consiliul Judeţean şi consiliile locale. Sunt onorat să formez această echipă alături de prim-vicepreşedinţii partidului şi patru primari liberali, toţi dedicaţi negocierii în beneficiul maramureşenilor şi al judeţului nostru", a arătat Ionel Bogdan.

Acesta a subliniat că, în urma scrutinului electoral din luna iunie, PNL a obţinut 9 primării în plus.

"Am înregistrat şi pierderi în aceste alegeri, dar am şi câştigat. Avem 9 primării în plus, în total 32 de primari liberali care vor dezvolta pe mai departe comunităţi importante din Maramureş", a mai spus Ionel Bogdan.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News