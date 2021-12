Câinii lui Ceaușescu, cei mai buni paznici, tratați regește. Betea: Nu se despărțea de ei

„El avea doi câini, erau urmașii labradorilor dăruiți de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Erau niște câini de care el în ultima perioadă nu s-a mai despărțit. Acești câini sunt cei mai buni paznici, cei mai buni vestitori de potențiale pericole”, a zis Lavinia Betea, adăugând ulterior: „Dormea cu ei în dormitorul conjugal. Am văzut acest dormitor în Primăverii. Câinii aveau banchetele lor pe care stăteau. Și în fața ușii și în interior.”

Cu privire la Nicolae Ceaușescu, a mai spus că biografia lui este de poveste. „Nu va mai fi alta la fel și nici nu este de dorit ca destin uman, nu mai vorbesc ca și destin care amprentează o comunitate. Un fiu de țăran, dintr-o familie oarecare, dintr-o zonă săracă a României, ajunge, prin împrejurările istoriei, să aibă cea mai mare putere deținută vreodată. Este un om care ajunge să conteze în politica internațională, invitat la curți regale. Are legături cu personaje care reprezintă mari conflicte ale timpului', a spus Lavinia Betea.

„Este singurul lider dintr-o țară cu regim comunist care menține bune relații și cu Moscova, și cu Berlinul, în perioada aceea. Este singurul om in spațiul comunist care are legătură cu Israelul și cu lumea arabă. E singurul om care a făcut parte din Tratatul de la Varșovia și din CAER. Are bune relații cu țări capitaliste și cu America. Omul acesta sfârșește condamnat la moarte”, a zis Lavinia Betea în cadrul interviului.

„Executat înainte de a ajunge la zid"

„Sfârșește prin a fi executat înainte de a ajunge la zid. Este un act de o barbarie imensă pentru că moartea este un lucru solemn, în toate culturile. Sunt niște regulamente despre cum va muri criminalul în serie. Nu pot fi încălcate. Unul dintre ele este respectarea ultimei dorințe. Nu au voie cei care duc sentința la capăt să brutalizeze condamnatul”, a mai menționat istoricul Lavinia Betea, în cadrul unui interviu transmis pe dcnews.ro, la DCNewsTv.ro, precum și pe Facebook și YouTube DCNews.

Interviu cu Lavinia Betea la DCNews și DCNewsTV:

