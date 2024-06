Cadou regal pentru prințul William. Ce a primit acesta din partea lui Taylor Swift

Prințul William a participat, împreună cu doi dintre copiii săi și ai prințesei de Wales, la primul concert din etapa londoneză a turneului mondial ”Eras” al celebrei cântărețe Taylor Swift.

Mai mult decât atât, moștenitorul tronului britanic a fost și în culisele concertului unde s-a pozat alături de Taylor, prințul George și prințesa Charlotte, dar și de iubitul americancei, jucătorul de fotbal american, Travis Kelse, prezent și el la acest turneu, scrie Agerpres.

Selfie-ul prințului William poate fi considerat un cadou ”regal”, având în vedere că acesta tocmai și-a aniversat cea de-a 42 zi de naștere.

Ambele fotografii au fost postate pe contul de Instagram al Casei Regale.

Vedeta pop americană a părut entuziasmată la rândul ei și a distribuit pe rețeaua de socializare X un selfie cu cei trei membri ai familiei regale și cu iubitul ei, Travis Kelce. Imaginea a fost însoțită de mesajul ”Happy Bday M8!” (”La mulți ani, prietene!”).

Happy Bday M8! London shows are off to a splendid start ???????????????????? @KensingtonRoyal pic.twitter.com/VlD6V0PiEL