Britanicii au o problemă cu rasa de câini Bully XL. Vor fi interzişi în UK?

Bully, o rasă controversată, cunoscută pentru agresivitatea şi tendința de a ataca, a ajuns în Marea Britanie din America cu aproximativ un deceniu în urmă. ⁠Câinii Bully XL, de mari dimensiuni şi foarte puternici, sunt cu atât mai mult de temut de când, din 2021, au omorât 8 oameni şi au sfâşiat alţi 7 câini până i-a lăsat fără suflare.

Din cauza acestor tragedii, cetăţenilor din UK le-ar putea fi interzis să mai deţină astfel de câini. Unii sunt revoltaţi şi spun că de vină nu e animalul, ci stăpânul care nu ştie să-l ţină sub control.⁠

"Acești câini sunt terapia mea", spune Darren Egan, un tânăr proprietar de câini Bully XL, în vârstă de numai 12 ani, în timp ce se încalecă cu grijă pe Indie, cățelul său American Bully de 44 de kilograme. „Am încredere în ei.” Darren și tatăl său, Michael, au condus 17 ore din Irlanda pentru a concura în Champs Camp, o expoziție canină organizată luna aceasta de Bully Kennel Club din Marea Britanie. Evenimentul, desfăşurat într-un câmp din Derbyshire, reunește iubitorii de Bully, cea mai de temut rasă de câini. Darren recunoaște că mama lui își face griji pentru el și spune că aceşti câini sunt periculoşi şi imprevizibili, dar totuşi îi permite să aibă grijă de Indie.

Pe bună dreptate, mama puştiului are toate motivele să se îngrijoreze, scrie The Economist. Câinii din rasa Bully sunt descendenți apropiați ai Pitbull Terrier, una dintre cele patru rase interzise în Marea Britanie în temeiul Dangerous Dogs Act din 1991. Au fost importați pentru prima dată, din America, cu aproximativ un deceniu în urmă. Cânii din rasa Bully XL au ucis opt persoane în Marea Britanie din 2021, inclusiv două în acest an. BullyWatch, o campanie care monitorizează rasa, susține că 45% din toate atacurile de câini în acest an au fost iniţiate de câini Bully. În consecinţă, tabloidul The Daily Mirror militează pentru interzicerea câinilor din această rasă pe teritoriul UK.

