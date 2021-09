”Bravo, ai stil!”, eliminare surprinzătoare. Ilinca Vandici: A încălcat regulamentul!

Ilinca Vandici a anunțat descalificarea unei concurente după numai o săptămână! Cine este cea care a încălcat regulamentul?

Ilinca Vandici a anunțat, încă de la începutul emisiunii, că ceea ce urmează să spună este o premieră în istoria „Bravo, ai stil!”. A anunțat că în Gală sunt doar opt concurente și nu nouă, așa cum ar fi trebuit.

„La nici o săptămână după startul competiției Bravo, ai stil!, fac un anunț: Din cauza încălcărilor repetate a regulamentului acestei competiții, concurenta Olga Verbitchi este descalificată!”

Toate concurentele rămase în competiție au fost uluite de decizie, însă se așteptau ca despre Olga să fie anunțul pentru că știau despre problemele pe care concurenta le are.

Ilinca Vandici: "A încălcat regulamentul. Tocmai am spus."

Anda Adam: "Nu putem să îi mai dăm o șansă. E mică, nu știe ce face. Nu face intenționat."

Ilinca Vandici: "Fetelor, nu depinde de voi. Ați semnat toate un contract care are reguli concrete. Ați văzut cât este de greu. Toate depuneți eforturi uriașe pentru tot ce faceți aici și am văzut declarând asta și pe rețelele de socializare. Sunteți implicate și vă dați interesul și nu este normal și nici corect ca unele să faceți asta, iar altele deloc."

Olga Verbitchi a fost descalificată de la Bravo, ai stil! 2021

Olga părea că are jurații la picioare în prima ediție „Bravo, ai stil!”. Tânăra a și declarat că are emoții uriașe, însă speră că va impresiona toți jurații. A și recunoscut că are stilist care o ajută cu procurarea hainelor pentru că nu se pricepe, însă, iată că, prin atitudinea față de competiție, Olga a fost descalificată.

Ele sunt concurentele rămase în emisiune:

1. Anda Adam – artistă apreciată de muzică pop, dance și R&B. Cariera sa a început în anul 1999, devenind cunoscută după ce a colaborat cu trupa rap R.A.C.L.A., pentru melodia Nu mă uita, care s-a bucurat de un succes răsunător.

2. Nicoleta Nucă – cântăreață, pasionată și de sport și stil de viață sănătos. Artista are întotdeauna apariții elegante și sexy în același timp, foarte apreciate de fanii ei.

3. Sensy – are o experiență de peste 15 ani în Social Media, fiind un nume influent în domeniu.

4. Ruxi – este Social Media Influencer, regizor, scenarist și actor. Se bucură de un succes răsunător în social media, atât pe Instagram, cât și pe Youtube, ceea ce îi aduce venituri deloc de neglijat, de câteva mii de euro, lunar.

5. Ioana Filimon – este fotomodel și se bucură de succes nu doar în țară, ci și în străinătate. Este una dintre cele mai frumoase femei din România, dat fiind că în palmaresul său sunt trecute două titluri importante: Miss România în 2016 și Miss Global Model of the World în 2018.

6. Otniela – actriță și influencer, Otniela este urmărită de sute de mii de fani în mediul online. Acesta nu este primul show de televiziune la care participă, în trecut fiind la Ferma.

7. Carmen Negoiță – s-a remarcat preum una dintre cele mai influente personalitați din mediul online, în ceea ce privește abordările stilistice și aspecte dintre cele mai diverse de stil de viață. Are blog și este femeie de afaceri.

8. Mădălina Pamfile – s-a numărat printre cele mai titrate asistente TV din România și a avut o carieră de fotomodel. Mult timp a fost asistenta prezentatorului Dan Capatos, în cadrul emisiunii „Un show păcătos’, de la Antena 1.

Atenție, în ediția de miercuri își face apariția înlocuitoarea Olgăi Verbițchi.