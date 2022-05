Boloș: România trebuie să gestioneze de 3 ori mai multe fonduri europene cu doar 30% mai mult personal

"Eu am spus că nu am cheltuit bani din prefinanţare, iar motivul l-am menţionat: nu am avut operaţionalizate acele structuri organizatorice necesare implementării PNRR. Acest demers se derulează în aceste zile şi se fac eforturi în acest sens şi este firesc, accesul la aceşti bani este asigurat după regulile europene, respectiv momentul în care ai asigurată funcţia de evaluare, funcţia de contractare, autorizare şi plată de cheltuieli. Apoi, toate aceste structuri organizatorice permit accesul la bani, dar nu este suficientă doar operaţionalizarea acestor structuri organizatorice, este nevoie de generarea acestor proiecte care produc plăţi şi dau exemplul proiectelor de infrastructură indiferent de natura acestora, care ţin de Fondul de modernizare locală. Toate acele apeluri de proiecte unde beneficiari sunt autorităţile locale sau mediul de afaceri şi care pentru implementarea proiectelor au nevoie de lichidităţi", a precizat Marcel Boloş, în briefingul susţinut la finalul şedinţei de Guvern.

Întrebat când vor exista primele viramente din această prefinanţare, ministrul a susţinut că numai după ce se încheie contractele de finanţare cu beneficiarii pe proiectele care sunt gata pentru efectuarea plăţilor.



"E posibil să mai avem o perioadă de timp necesară să încheiem contractele de finanţare cu beneficiarii de fonduri din PNRR şi apoi să avem plăţile. Marele lucru pe care Guvernul României l-a făcut până cum este acest buffer pe care îl avem la dispoziţie ca apoi să nu apară sincope la momentul când începe implementarea proiectelor. Este un mare lucru pentru ceea ce înseamnă gestionarea fondurilor în cadrul PNRR", a adăugat şeful MIPE.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene: "E o perioadă de dialog continuu"





În ceea ce priveşte cererea de plată numărul 1, ministrul Fondurilor Europene a transmis că mai sunt de îndeplinit doar cerinţe care ţin de concilierea cu Autoritatea de Audit "din punct de vedere al milestone-uri, al jaloanelor şi al ţintelor". "Acelea sunt în întregime încheiate şi astăzi au fost încărcate în platforma Fenix a CE. (...). Termenul este 31 mai, aşa cum am promis, şi suma este de 3 miliarde de euro şi ne ţinem de această promisiune. Legat de suma de prefinanţare, nu am putut să cheltuim aceşti bani din cauză că nu am avut sistemul de management şi control operaţional", a subliniat Boloş.



El a menţionat că în momentul când a preluat mandatul a inventariat proiectele mari de infrastructură, care sunt de complexitate ridicată şi sunt condiţii pentru milestone-uri în 2026, dar care generează şi plăţi prealabile, subliniind că va propune în perioada următoare măsuri de monitorizare specială a acestor proiecte.



"Noi, de exemplu, în PNRR avem 412 km de autostradă, dar nu putem să aşteptăm să vină milestone-ul acela şi să nu avem nimic făcut. Într-un proiect de autostradă, ca să înceapă să fie făcute plăţi, îţi trebuie 3 ani înainte să fii proactiv şi din acest punct de vedere am inventariat aceste milestone-uri care sunt de complexitate ridicată şi voi propune în perioada următoare măsuri de monitorizare specială a acestor proiecte tocmai ca România să nu fie în situaţia în care are aceste jaloane de îndeplinit şi nu este în măsură să le îndeplinească. Şi mai mult, şi mai rău, să avem pe urmă fondurile suspendate din acest punct de vedere. (...) V-am spus cu toată sinceritatea şi deschiderea că sunt ţări care s-au organizat mai bine din acest punct de vedere şi pe măsură ce au intrat prefinanţările în cont au avut proiectele pregătite şi au putut să şi facă plăţi", a explicat Marcel Boloş.



Nu în ultimul rând, el a explicat că din banii viraţi de CE, se pot face acele plăţi extrem de necesare pentru începerea proiectelor, în caz contrar, România fiind nevoită să se împrumute pentru a asigura disponibilul de bani necesar în vederea implementării proiectelor.



"E mare lucru că avem acces la aceşti bani ca urmare a acestor jaloane pe care le avem de îndeplinit, numai că trebuie să avem şi capacitatea necesară pentru că prin apelurile de proiecte pe care le lansăm, dar şi prin implementarea proiectelor de infrastructură pe care le avem - toate acestea sunt generatoare de plăţi - şi din aceşti bani trebuie să ne mobilizăm ca să le susţinem în vederea implementării. O să mai dureze puţin, dar o să intrăm într-o stare de normalitate", a menţionat acesta.



Potrivit sursei citate, Comisia Europeană are la dispoziţie două luni în care mai poate solicita alte informaţii suplimentare pe care le doreşte cu privire la milestone-uri şi ţintele pe care le avem de îndeplinit. "E o perioadă de dialog continuu", a adăugat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş.

