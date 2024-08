Ediția din această săptămână a emisiunii "Tradiții românești în diaspora" a adus în prim-plan povestea impresionantă a unei instituții educaționale care, de-a lungul unui deceniu, a devenit un reper de identitate și continuitate culturală pentru comunitatea românească din Olanda.

În cadrul emisiunii, Bogdan Gavază a subliniat importanța acestei școli, pe care a descris-o drept „o bucățică de România și o bucățică din sufletul nostru.” El a evidențiat că succesul acestei școli nu se măsoară doar prin realizările academice, ci prin capacitatea sa de a cultiva un sentiment profund de apartenență și identitate culturală, într-un context global în continuă schimbare.

"Despre Școala românească de la Haga aș putea spune că este o bucățică de România și o bucățică din sufletul nostru. Căci identitatea definită prin consistență și continuitate, accentuează călătoria și valorile cultivate de-a lungul timpului. Observăm cum identitatea acestui proiect s-a modelat nu doar prin atingerea unor obiective ci și prin perpetuarea unor valori și tradiții românești. Această abordare a asigurat acestui proiect de școală relevanță și i-a dat stabilitatea care i-a permis să evolueze alături de o comunitate pe care o deservește.

Succesul acestei școli, se măsoară nu doar prin realizări academice, ci și prin capacitatea de a cultiva un sentiment de apartenență și identitate culturală, într-un context global dinamic. În această primăvară am sărbătorit 10 ani de la înființarea acestui proiect, iar această aniversare a adus un omagiu nu doar educației ci și creșterii personale și colective, demonstrând cum valorile și tradițiile pot fi piloni de rezistență și surse de inspirație într-o lume în continuă transformare. Este un exemplu frumos de cum prin educație și unitate putem țese împreună un viitor luminos ancorat într-un trecut bogat și într-o viziune îndrăzneață. Trebuie să le oferim copiilor rădăcini, dar și aripi”, spune Gavază.

Cum a luat naștere școala românească de la Haga



Povestea acestei școli a început cu un vis și cu dorința de a oferi copiilor români din diaspora șansa de a-și păstra rădăcinile culturale. Gavază, care a plecat din România în 1988 și s-a stabilit inițial în Franța, și-a amintit cum a decis să ia inițiativa în propriile mâini.

„Am plecat din România, din Brașov, orașul meu natal, în 1988 și am ajuns în Franța cu familia din motive politice. Mi-am făcut școala aici, iar în iunie 2000 am venit în Haga, pentru a reprezenta Franța la Oficiul European de Brevete. Ulterior, când s-au născut copiii mei și am început să vorbesc româna cu ei, mi-am dat seama că fiind rupt de România de mult timp, m-am gândit că ar fi mai bine pentru copii să socializeze cu alți copii și să practice limba română.

M-am apropiat de Ambasadă care m-a informat că nu e niciun proiect de acest gen și am zis că voi lua eu taurul de coarne. Deci în urmă cu 10 ani a luat naștere sub formă de atelier această școală. La început aveam 4 copii, dintre care doi ai mei, iar ulterior am câștigat experiență. Oamenilor le-a plăcut, iar după 10 ani am ajuns la un grup de 60 de copii de mai multe vârste, cu un program care le permite copiilor să socializeze și să învețe”, mai spune directorul Școlii Românești din Haga.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News