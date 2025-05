Bogdan Chirieac: Tensiunea în societate este uriașă. Nu cred că votul mai poate fi fraudat

Prezența în secțiile de votare din Moldova este dublă, față de votul din turul I, iar George Simion, alături de partidul său, AUR, a acuzat guvernul moldovean de furt electoral, susținând că autoritățile de la Chișinău ar încerca să manipuleze rezultatele votului. „Gata cu ‘campania’, acum trebuie să oprim frauda imensă! Colegii mei sunt cu conducerea STS acum, în R.Moldova guvernul a început să fure! Nu îi lăsăm!”, a scris George Simion pe Facebook.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, Daniel Vodă, și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) au respins acuzațiile, subliniind că toate sistemele informatice utilizate în alegeri sunt securizate și certificate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). STS a implementat măsuri proactive pentru a preveni riscurile cibernetice și a ancorat datele în rețeaua națională de blockchain pentru trasabilitate și integritate.

Luptă electorală extrem de strânsă

„Ni se arată că va fi o luptă electorală extrem de strânsă, a spus Bogdan Chirieac, la România Tv. Să știți că și partea cealaltă, dacă va simți că există cea mai mică neregulă, va face același lucru. Tensiunea în societate este uriașă în acest moment. E la cele mai înalte cote. Poate doar în 1990 mai era așa. Nu am motive să cred, cel puțin eu, din ce am urmărit, că alegerile ar fi fraudate. Am văzut că în noiembrie, fără să aibă oameni în secțiile de votare, domnul Călin Georgescu a obținut 23%. Deci, nu i-a falsificat nimeni votul sau buletinele. La fel, doamna Lasconi care, mă rog, fiind lider USR, avea dreptul să aibă observatori în secțiile de votare, dar nu a avut peste tot. Am văzut și acum, în rândul al doilea de alegeri, în noile alegeri, că nu au fost nereguli grave. Nu s-a mai întâmplat ca în 2020, când au fost filmați umblând în sacii de voturi de la Sectorul 1, știți cazul doamnei Clotilde Armand, primar pe atunci. Nici nu cred că avem, deocamdată cel puțin, motive reale de îngrijorare că se fraudează votul.

La renumărare, rezultatul a fost același

Nu știu ce se va întâmpla în continuare, dar cel puțin ce am văzut eu acum la Ministerul de Interne, nu cred că vor fi motive de îngrijorare. Eu sper că am trecut deja de momentul acesta al fraudării în democrația noastră. Incidentele sunt legate acum de alte lucruri, pe măsură ce a evoluat tehnologia. Un exemplu extrem de concludent ar fi când s-a cerut renumărarea voturilor în turul 1, în noiembrie, atunci când domnul Marcel Ciolacu era la 2.500 de voturi în urma doamnei Lasconi. S-au renumărat voturile și rezultatul a fost la fel. Deci, chiar au fost corect numărate, corect inventariate, corect transmise în rețea. Votul nu cred că mai poate fi fraudat în condițiile actuale. Deci, cred că lucrul acesta face parte din mobilizarea electoratului la vot. Înțeleg că oricum există un număr mai mare al românilor din diaspora care vor să voteze acum, în turul 2. Probabil și în Republica Moldova sunt mai mulți. Lumea e interesată, își dorește să voteze, nu știm cu cine votează, deși sunt convins că în secțiile de votare din străinătate membrii comisiei, că oamenii vorbesc, au impresia care e trendul și cu cine se votează în special.

Tipul acesta de propagandă care se face pentru unul sau altul dintre candidați, că începând de luni ne dau afară din Europa, ne scot de pe continent, ne aruncă în mare, cred că are un efect contrar pentru candidatul care ar trebui să fie favorizat de acest tip de propagandă. Cred că ar trebui să privim lucrurile cu mult calm. AUR, în momentul acesta, nu are niciun motiv real să spună că se fraudează votul”, a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: Țara în care se votează masiv în aceste momente. George Simion face acuzații la adresa Guvernului. Executivul de la Chișinău, MAE, STS și AEP, replici / update

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News