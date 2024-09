Bogdan Chirieac spune cui i se va arăta "lebăda neagră" până la prezidențiale. Predicție despre cine va ajunge în Turul II: Mai pot apărea surprize?

În platoul România TV s-a redeschis discuția despre candidații la prezidențiale și șansele fiecăruia în parte la Turul II. Analistul politic Bogdan Chirieac a venit cu predicții:

"Singurul punct stabil pentru Turul II este Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu intră în Turul II, asta arată toate sondajele și PSD, care și el este pe primul loc în toate sondajele. În legătură cu celălalt candidat care ar intra în turul al II-lea, rezultatul e deschis. Depinde foarte mult de campanie.

Astăzi este pe locul II domnul George Simion, așa e în sondaje. Se poate întâmpla (se poate, nu vă spun că se va întâmpla!) ca PNL-ul să se trezească. Un PNL trezit, venit din vacanță, odihnit, hotărât... așa că Nicolae Ciucă intră în turul al II-lea. Pe locul II sunt cel puțin patru candidați cu șanse: George Simion, Nicolae Ciucă, Mircea Geoană, "a noastră" doamna Lasconi... De asemenea, să nu ignorăm și alți candidați cum este domnul Cristian Diaconescu.

Astăzi îmi vorbea cineva despre un alt candidat independent - doamna Ana Birchall. Și doamna Șoșoacă este destul de sus în sondaje, deși nu sunt în plutonul acesta de patru candidați care luptă pentru turul al II-lea" a spus Bogdan Chirieac.

Cine poate greși din cei patru? Cine poate face o mișcare deșteaptă?

Bogdan Chirieac a lămurit și acest aspect: "Depinde de fiecare persoană în parte - să facă ceea ce i se potrivește în această campanie, sau depinde de vreo "lebădă neagră". Că, uitați, doamnei Lasconi îi apare o lebădă neagră! Asta cu Parchetul General European, cinstit vorbind, nu-i face bine. 500.000 de euro... adică...

Domnul Nicolae Ciucă, înainte să înfrunte electoratul, trebuie să-și înfrunte în primul rând propriul partid. Pentru că PNL-ul e pe nicăieri în acest moment.

Domnul Mircea Geoană - să vedem cât de credibil va fi în fața alegătorilor, odată ce-și anunță candidatura - înțeleg că se întâmplă în curând. Fiindcă funcția de la NATO îl ajută foarte mult. Și pregătirea, și seriozitatea... adică are niște atuuri Mircea Geoană! De peste tot! I-am auzit și pe "ai noștri" de la USR, cum spunea doamna Andronic în platou că are o majoritate de 8 persoane din 35 din conducere - dar am auzit mulți USRiști că l-ar vota pe Mircea Geoană, să știți! Între timp s-au schimbat. Vor să voteze spre alte zone - Cristian Diaconescu, din auzite. Dar totul depinde de mersul campaniei. Deci campania nu-i o glumă în acest moment. Și mult timp de campanie nu mai e."

Se vor înteți atacurile între PSD și PNL? Se va testa rezistența coaliției?

"Fără milă! Ce, peste două săptămâni mai lucrează cineva? În primul rând că nu mai lucrează funcționarii din ministere. Despre ce vorbim? Pe motiv că poate se schimbă miniștrul, poate nu mai crede... și-așa miniștrii sunt foarte ascultați de funcționarii publici în momentul ăsta și sunt luați un pic pe deasupra. Că funcționarii publici sunt acolo de 30 de ani și ministrul face și el 60 de zile... 70. Deci alternanța asta de miniștri, potopul ăsta de miniștri în fiecare minister s-a dovedit un mare deserviciu" este de părere Chirieac.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.