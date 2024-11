Bogdan Chirieac - Simona Gheorghe, replici savuroase la poarta lui Iohannis. Val de ironii: Să nu fim pesimiști că mai jos nu se poate

Analistul politic DCNews Bogdan Chirieac și jurnalista România TV Simona Gheorghe s-au întâlnit în fața Palatului Cotroceni, unde au făcut împreună o transmisiune pe tv absolut savuroasă, cu replici pe măsură. Comentariile au curs, la fel și ironiile strecurate, în stilu-i caracteristic, de jurnalistul DC News.

După ce au analizat cele mai recente cifre din EXIT - POLL- ul care va anunța câștigătorii din primul tur la ora 21:00, cei doi s-au lansat în critici la adresa lui Klaus Iohannis, cu referire la cele două mandate cu care, se pare, a dezamăgit cea mai mare parte din populație.

"Asta ați votat, cu toată dragostea vă spun!" a spus Bogdan Chirieac.

"Ce fel de președinte credeți că vom avea după Iohannis care, oricum, ne ține la poartă, deși noi am cerut să intrăm frumos, să facem o filmare..." - a întrebat Simona Gheorghe.

Bogdan Chirieac: Dar poate nu-i acasă omul! Nici n-aveți de ce să-l acuzați!

Simona Gheorghe: Păi n-o fi, dar are și el pe cineva aici să deschidă poarta frumos, nu? Poarta asta pentru cine o deschide? Pentru alți șefi de stat am înțeles. Dar niciodată n-a deschis-o ziariștilor.

Bogdan Chirieac: Doamna Gheorghe, dar n-a avut așa vizite, întâlniri... El a avut o zi de vizită, zece zile de călătorie. Și nici nu i-a rupt nimeni poarta să ziceți că nu știu ce...

Simona Gheorghe: Urât termină Iohannis!

Bogdan Chirieac: Ca și mandatele. Credeți că am putea avea un președinte mai incompetent decât domnul Klaus Iohannis?

Simona Gheorghe: Ferească Dumnezeu! Că orice este posibil.

Bogdan Chirieac: Începeți să credeți ca și mine - că orice este posibil.

În următoarea secundă cineva din trafic a claxonat strident, gest pe care Chirieac l-a comentat pe loc: "Ăsta era de la mine!"

Simona Gheorghe: Aaaa.... adică a votat la fel ca dvs!

Bogdan Chirieac: Bine că nu ne-a călcat cu mașina. Dar după alegeri ce-o să fie? Călcată lumea cu mașina, nu? E o glumă...

Simona Gheorghe: Ce ar trebui să așteptăm de la noul președinte?

Bogdan Chirieac: Nimic.

Simona Gheorghe: Nu glumiți! Cum să nu așteptăm nimic? Cum lasă Iohannis țara asta... educația la pământ, sănătatea la pământ, totul eșuat, stat eșuat.

Bogdan Chirieac; Teoretic, nu e loc de mers decât în sus. Că mai jos nu se poate. Dar să nu fim pesimiști că mai jos nu se poate. Să fim optimiști: ba se poate! Se poate și mai jos decât Iohannis!

