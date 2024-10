Black Friday 2024, cu reduceri semnificative. Cum ”deconspiri” reducerea mascată. Sfat absolut important de la un celebru economist

Ediția din acest an de Black Friday vine cu mai multe lucruri la care trebuie să fiți atenți.

Analistul economic Adrian Negrescu a prefațat ediția de Black Friday din acest an. Acesta a vorbit despre prețuri, lucrurile la care ar trebui să acordăm mai multă atenție, dar și despre ce va urma în anul 2025.

„Da, e o perioadă în care foarte mulți dintre români cumpără produse la promoție pentru că într-adevăr retailerii vin cu niște reduceri semnificative, dar nu sunt neapărat cele la care ne-am fi așteptat pentru că, să nu uităm, suntem în plină inflație. Avem cea mai mare inflație, cele mai ample creșteri de prețuri din Uniunea Europeană și se simte acest lucru în orice domeniu. Că vom prinde o reducere de 20-30% ar trebui să ne mulțumim măcar cu acest lucru, dacă vom prinde aceste lucruri.

Trebuie să ne uităm foarte atent acum, înainte de Black Friday. Black Friday în mod normal este pe 8 noiembrie. Deci, înainte de Black Friday să ne uităm la ceea ce ne interesează din punct de vedere al achizițiilor și să vedem cum evoluează prețurile până atunci pentru că s-ar putea să crească acum, să scadă atunci special, adică o reducere mascată. Mai e o altă chestie, un sfat absolut important care trebuie menționat, verificați politica de retur pentru că s-ar putea ca produsele pe care le cumpărați la Black Friday să nu vă convină din varii motive și să puteți să le dați înapoi. Din această perspectivă e bine să vă uitați la site-ul respectiv în ce măsură poți da înapoi produsele acelea.

Black Friday de criză

Va fi un Black Friday de criză, un Black Friday influențat semnificativ de dinamica inflației și de scăderea puterii de cumpărare a oamenilor. Gândiți-va cât ce mult au crescut prețurile în ultimii doi ani de zile, iar din această perspectivă foarte mulți dintre români nu își vor permite să cumpere ceea ce își doresc de Black Friday, vorbind aici de electronice, electrocasnice, produse de mobilă, chiar și zona fashion - haine, îmbrăcăminte, încălțăminte - pentru că prețurile au crescut atât de mult încât nu mai poți face față din punct de vedere financiar unor asemenea achiziții. Din această perspectivă mă aștept la încasări mai mici decât anul trecut, ca număr de produse vândute, nu ca cifră de afaceri. Cifra de afaceri probabil va arăta mai bine decât anul trecut, dar ca număr de clienți și ca număr de produse vândute s-ar putea să fim sub nivelul din 2023, în condițiile în care din această perspectivă probabil mulți dintre români își vor pune așteptările în cui, ca să zic așa, pentru că nu vor avea practic cu ce să cumpere.

Pe de altă parte, probabil vor fi foarte multe promoții, mai ales pe zona alimentară și aici cred că va fi o evoluție față de anii trecuți, având în vedere că prețurile la alimente au devenit o mare problemă pentru mulți dintre români. Probabil se vor cumpăra foarte multe produse alimentare la promoție și văd că din ce în ce mai multe site-uri vin cu astfel de produse care țin în principal de zona sărbătorilor, pregătirile pentru sărbătorile de Crăciun, de Anul Nou.

Pe de altă parte, va fi zona de cadouri pe care cu toții vom încerca să le luăm la un preț mai bun pentru Moș Crăciun, pentru sărbătorile de sfârșit de an. Cred că astea două vor fi importante, dincolo de artificiile de marketing pe care le vom vedea probabil la fiecare retailer cu vânzări de case, cu vânzări de mașini, vânzări de lingouri de aur și alte asemenea lucruri care nu țin neapărat de dinamica vânzărilor la nivelul întregii țări.

Anul 2025

Să nu uităm că ne așteaptă un an extrem de dificil, 2025 va fi anul în care vom deconta practic toate excesele cu iz electoral de cheltuieli făcute de statul român în acest an. Probabil vor crește taxele, probabil se vor întâmpla foarte multe lucruri care au legătură cu consumul nostru obișnuit, adică e posibil să crească și TVA-ul la unele produse și servicii. Din această perspectivă s-ar putea să fie un an greu pentru toți și să ne gândim la cheltuielile pe care le facem, inclusiv de Black Friday. Ar cam trebui să punem niște bani deoparte pentru anul 2025, pentru că lucrurile nu vor arăt deloc bine în 2025 din perspectiva veniturilor, a taxelor pe care le vom avea de plătit. Să nu uităm că vom avea în continuarea inflație destul de mare, undeva la nivel de 4% și asta va însemna că vom avea în continuare cele mai ample creșteri de prețuri din Europa probabil pe tot parcursul anului viitor. Asta va însemna că puterea noastră de cumpărare va continua să scadă.

Mare atenție la ceea ce cumpărați în momentul de față, la cum cheltuiți banii de Black Friday și de sărbători pentru că ar fi bine să vă puneți niște bani deoparte pentru anul viitor. O soluție, din punctul meu de vedere, și vreau să menționez acest lucru, văd că din ce în ce mai multe site-uri, din ce în ce mai multe magazine merg pe rețeta unor vânzări cu plata în rate fără dobândă. Insist pe ideea asta de fără dobândă, puteți accesa astfel de lucruri, mie mi se pare o variantă foarte optimă pentru a nu plăti foarte mulți bani deodată, dar atenție la condițiile de acordare a acestor de împrumuturi cu plata în rate pentru că dacă nu plătiți la timp o rată se aplică dobândă și dobânda este una foarte, foarte mare”, a spus Negrescu în direct la B1 TV.

