Bijuterii ale Mariei Tănase și alte 300 de piese, scoase la licitație

Peste 300 de bijuterii, între care și piese care provin din colecția cântăreței Maria Tănase, se vor regăsi în evenimentul ”Something Old, Something New, Something Blue”, programat pentru marți, de la ora 12,00, pe platforma Artmark Live.



În licitația de bijuterie, prima care se desfășoară exclusiv online din noul sezon de evenimente organizate de Casa A10 by Artmark, vor intra piese unicat din aur și platină, unele vintage, decorate cu perle, altele de design contemporan și branduri internaționale, decorate cu diamante, ametiste, safire, acvamarine sau topaze, transmite Artmark.

Citește și: Tânăra din această fotografie restaurată a ajuns una dintre cele mai mari voci ale României. Povestea și destinul tragic / imagine completă în articol



Acestea pot fi admirate în cadrul unei expoziții deschise la Palatul Cesianu-Racoviță, în care la loc de cinste se află și vitrina cu bijuteriile provenite din colecția Mariei Tănase, de la moștenitorul artistei. Din această colecție, se regăsesc în actualul eveniment Artmark, între altele, o brățară decorată cu pietre de ochi de tigru - ce are un preț de pornire de 125 de euro - precum și un set de bijuterii format din lanț cu pandantiv, inel și cercei, ce are un excepțional preț de pornire de 100 de euro.



Vor fi licitate și câteva piese vintage, bogate în diamante, precum un colier din aur, în stil Biedermeier, decorat cu diamante, care provine de la începutul anilor 1800, sau o brățară din aur bicolor și argint, decorată cu diamante, din anii 1930. Cele două piese au în eveniment prețuri de pornire de 3.000 de euro, respectiv 1.500 de euro.



Printre bijuteriile din licitație se numără și un inel din aur alb, decorat cu uriaș smarald și diamante, cu un preț de pornire de 7.000 de euro, un inel din aur alb, decorat cu diamant fancy, anturat de briliante, ce pornește de la 3.750 de euro, sau o brățară din aur alb, decorată cu diamante - de la 3.000 de euro, informează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News