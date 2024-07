Biden caută un impuls în Pennsylvania pe fondul apelurilor tot mai multe de a se retrage

Biden, în vârstă de 81 de ani, se confruntă cu tot mai multe apeluri de a-și încheia candidatura pentru realegere, după o performanță ezitantă într-o dezbatere din 27 iunie cu republicanul Donald Trump, în vârstă de 78 de ani, care a ridicat întrebări despre capacitatea sa de a îndeplini funcția pentru încă patru ani. El a promis să rămână în cursă, respingând apelurile de a se retrage drept "absurde” într-un e-mail de strângere de fonduri trimis sâmbătă.

Duminică, președintele democrat a fost întâmpinat călduros la o biserică de culoare din Philadelphia și ulterior a călătorit în capitala statului Pennsylvania, Harrisburg, pentru un eveniment cu membrii de sindicat. Voturile alegătorilor de culoare sunt o parte esențială a bazei de susținere a lui Biden, iar sondajele de opinie recente au arătat o diminuare a sprijinului din partea acestora.

Într-o convorbire de conducere, duminică, convocată de liderul democrat al Camerei - Hakeem Jeffries, unii democrați din Camera Reprezentanților au spus că Biden ar trebui să se retragă din cursa prezidențială. Reprezentanții Jerrold Nadler, Adam Smith, Mark Takano și Joe Morelle, democrați de rang înalt care fac parte din comitetele pentru Justiție, Servicii Armate, Afaceri ale Veteranilor și Administrație a Camerei, au fost printre cei care au cerut ca Biden să se retragă, potrivit unor rapoarte media.

Democrații au sugerat, de asemenea, că vicepreședintele Kamala Harris, văzută ca cel mai probabil candidat pentru a-l înlocui pe Biden în alegerile din 5 noiembrie, în cazul în care acesta ar renunța, ar putea performa bine. Săptămâna viitoare este crucială, a spus senatorul democrat Chris Murphy la emisiunea „State of the Union” de pe CNN. El a încurajat președintele să organizeze o întâlnire cu cetățenii sau o conferință de presă pentru a convinge alegătorii că este „vechiul Joe Biden”. "Președintele trebuie să facă mai mult. Cred că timpul trece.”, a spus Murphy.

În Philadelphia, credincioșii de la Biserica Mt. Airy Church of God in Christ i-au oferit lui Biden o primire entuziastă. Episcopul Louis Felton l-a descris pe Biden drept „un om cu viziune și integritate”. Episcopul, referindu-se la provocatorul republican al lui Biden fără a-l numi, i-a mustrat pe cei care „fac din președinte o problemă - că are dificultăți de vorbire și că nu poate, uneori, să găsească cuvintele - în timp ce altă persoană minte fluent și nu-i contestați niciodată minciunile.”

„Nu-l subestimați pe Joseph”, a spus episcopul Felton. „Mergi, Joseph, poți reuși.”

Biden a vorbit congregației pentru puțin mai mult de șase minute, spunând: „Trebuie să unim din nou America. Asta voi face.” Carla Greene, rezidentă din Philadelphia, a spus că speră că Biden a simțit sprijinul, adăugând: „Credem că el este omul potrivit pentru această slujbă.”

Într-un interviu acordat vineri ABC News, Biden a spus că doar „Domnul Atotputernic” ar putea să-l convingă să se retragă, respingând perspectiva că liderii democrați ar putea să se unească pentru a încerca să-l convingă să renunțe. Un membru al Comitetului Național Democrat din Florida, Alan Clendenin, s-a alăturat apelurilor de a-l îndemna pe Biden să se retragă. "Joe Biden va fi amintit de istorici ca unul dintre cei mai buni președinți din istoria americană, dar aceste alegeri sunt despre următorii patru ani, nu despre ultimii trei și jumătate”, a spus Clendenin.

Biden a oprit la un sediu local de campanie după ce a fost la biserică, spunând susținătorilor de acolo: „Pennsylvania este un stat extrem de important.” Îl însoțea senatorul democrat John Fetterman, care a strigat: „Există o singură persoană în țară care l-a învins pe Trump într-o alegere și acesta este președintele vostru.” Biden s-a întâlnit, de asemenea, pentru scurt timp cu guvernatorul democrat al Pennsylvaniei, Josh Shapiro. Pennsylvania este unul dintre cele câteva state, alături de Wisconsin și Michigan, care pot înclina către democrați sau republicani și care sunt așteptate să determine rezultatul unei curse strânse.

Călătoria de duminică - a zecea a lui Biden în Pennsylvania în timpul campaniei electorale din 2024 - face parte dintr-un blitz de atragere a alegătorilor în iulie de către Partidul Democrat, care include o campanie media de 50 de milioane de dolari destinată evenimentelor, cum ar fi Jocurile Olimpice și călătorii ale președintelui, primei doamne, Harris și soțul acesteia în mai multe state cruciale.

Casa Albă a spus că Biden va vizita statul swing Nevada pe 16 și 17 iulie, unde va susține discursuri la Convenția Națională NAACP și la UnidosUS, adresându-se publicului de culoare și latino. Biden va călători, de asemenea, la Austin, Texas, pe 15 iulie, unde va comemora cea de-a 60-a aniversare a Legii Drepturilor Civile la Biblioteca Prezidențială LBJ.

Se așteaptă ca presiunea din partea Congresului să crească în zilele următoare, pe măsură ce legislatorii se întorc la Washington dintr-o pauză de vacanță și donatorii își analizează disponibilitatea de a continua să finanțeze campania lui Biden. Președintele american se pregătește, de asemenea, să găzduiască zeci de lideri mondiali la summit-ul NATO la Washington săptămâna aceasta și să susțină o conferință de presă solo.

Cinci parlamentari americani au cerut public ca Biden să-și încheie candidatura pentru realegere, inclusiv reprezentantul Angie Craig din Minnesota, primul membru democrat al Camerei Reprezentanților dintr-un district crucial, alături de alții care se spune că sunt pregătiți să se alăture. Două scrisori circulă printre democrații din Camera Reprezentanților, solicitând ca Biden să se retragă, au spus surse democratice din Camera Reprezentanților.

Unii democrați și-au exprimat public sprijinul pentru candidatura lui Biden în 2024. Senatorul Bernie Sanders, în vârstă de 82 de ani, care a candidat în trecut pentru nominalizarea democrată la președinție, a stat ferm în tabăra lui Biden, duminică, spunând că democrații ar trebui să se concentreze pe politici.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News