Beyoncé îi dă permisiunea Kamalei Harris să folosească piesa „Freedom” ca imn al campaniei prezidențiale

O sursă apropiată lui Harris a declarat că echipa ei a obținut aprobarea reprezentanților lui Beyoncé pentru a folosi melodia pe parcursul întregii campanii prezidențiale. Beyoncé, cunoscută pentru respectarea strictă a liniilor directoare privind utilizarea muzicii sale, a dat rapid aprobare campaniei lui Harris atunci când au cerut permisiunea de a folosi „Freedom” luni, cu doar câteva ore înainte ca Harris să facă intrarea pe această melodie, potrivit CNN.

Deși Beyoncé nu a susținut oficial candidatura lui Harris în ziua anunțului președintelui Joe Biden că nu va mai candida pentru un al doilea mandat, acordarea permisiunii de a folosi „Freedom” ca melodie de campanie indică faptul că Harris are sprijinul superstarului. Nici campania lui Harris, nici un reprezentant al lui Beyoncé nu au răspuns la solicitările sursei pentru comentarii.

Mama lui Beyoncé, Tina Knowles, a susținut candidatura lui Harris duminică, la scurt timp după anunțul lui Biden. „Nouă, tânără, energică, ascuțită !!!” a postat Knowles pe Instagram cu o fotografie în care apare alături de Harris. „Punând deoparte ego-ul personal, puterea și faima. Aceasta este definiția unui mare lider. Mulțumim, președinte Biden, pentru serviciul și conducerea dvs. Mergi înainte, vicepreședinta Kamala Harris pentru președinte. Hai să mergem!”

Beyoncé are un istoric de susținere a candidaților democrați. În 2013, a cântat imnul național la inaugurarea președintelui Barack Obama. În 2016, Beyoncé și soțul ei Jay-Z au fost cap de afiș la un concert pre-electoral pentru Clinton în Cleveland, Ohio, unde dansatoarele de fundal purtau costume albastre pentru a o onora pe femeia care ar fi putut deveni prima femeie președinte.

„Vreau ca fiica mea să crească văzând o femeie conducând țara noastră și să știe că posibilitățile ei sunt nelimitate”, a spus Beyoncé atunci. „Și de aceea sunt alături de ea.” În 2020, Beyoncé a susținut candidatura Biden-Harris, postând pe Instagram pentru a încuraja urmăritorii să voteze.

„Freedom”, în colaborare cu Kendrick Lamar, a debutat pe albumul „Lemonade” al lui Beyoncé din 2016. Melodia nominalizată la Grammy a devenit un imn în multe demonstrații după moartea lui George Floyd în 2020. Luni seara, la sediul de campanie, Harris a ieșit pe următoarele versuri: „Freedom, Freedom / Where are you? / ‘Cause I need freedom, too / I break chains all by myself / Won’t let my freedom rot in hell / Hey! I’ma keep running / ‘Cause a winner don’t quit on themselves.”

