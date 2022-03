Băsescu a colaborat cu Securitatea, a decis ÎCCJ. Chirieac, reacție

"Practic, dacă mai exista o urmă în privința celor două mandate pe care le-a avut, acum, această urmă s-a șters cu totul. Nu știu dacă pentru România este cel mai bun lucru această decizie. Dar, după cum știți, eu nu am niciun fel de încredere în justiția din România și am argumente extrem de solide în acest sens, dar spun următorul lucru: Fostul președinte Ion Iliescu, 10 ani la guvernare, e plin de dosare penale, pe cazul Revoluției etc., al doilea președinte cu 10 ani de mandat este în acest moment total dezonorat, total! E cel care a condamnat comunismul în Parlamentul României, știți?!", a spus Bogdan Chirieac.

"Să vedem ce ne va lăsa peste doi ani Klaus Iohannis. Singurul care a rămas, slavă Domnului, ca apa limpede de izvor și a făcut enorm pentru România mai mult decât orice alt președinte rămâne Emil Constantinescu.

Din toate punctele de vedere, vă dați seama aici, practic, un securist odios a condus România 10 ani. Deja văd titlurile la Reuters, New York Times...", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție telefonică la România TV.

Minuta ședinței ÎCCJ - Admite excepţia inadmisibilităţii invocată din oficiu. Respinge, ca fiind inadmisibil, recursul declarat de recurentul Ene Nicanor George, prin mandatar Ene Dragoş Marian, împotriva Sentinţei civile nr. 471 din 20 septembrie 2019, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Respinge, ca fiind nefondat, recursul declarat de recurentul Ene Nicanor George, prin mandatar Ene Dragoş Marian împotriva Încheierii de amânare a pronunţării, din data de 05 septembrie 2019, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Respinge, ca fiind inadmisibilă excepţia de nelegalitate invocată de recurentul-pârât Băsescu Traian. Respinge, ca fiind nefondat, recursul, astfel cum a fost precizat la data de 5 noiembrie 2021, declarat de recurentul – pârât Băsescu Traian împotriva Sentinţei nr. 471 din 20 septembrie 2019, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Admite cererea de intervenţie accesorie formulată de intervenientul Ciuvică Mugur-Cristian, în interesul intimatului-reclamant Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23 martie 2022.

