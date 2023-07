DGASPC Ilfov i-a scris Avocatului Poporului, în 27 iunie, că s-au remediat lucrurile din azilele groazei. Renate Weber citează din raportul oficial - Este absolut incredibil VIDEO

"Noi am pus nişte întrebări, în ultimele luni, celor de la DGASPC Ilfov, de la DSP Ilfov, pentru că ne-a interesat să vedem dacă aceste centre au fost controlate de-a lungul timpului şi vreau să vă spun că avem hârtie de la ei cu semnături, cu ștampile cu tot ce vreţi în care ni s-a spus că au fost zece controale în 2021, 2022, 2023. Ne-au fost indicate procesele verbale - nu le-am primit. Le-am solicitat, dar nu am primit copiile după procesele verbale respective. Ne-au fost indicate vreo şapte autorizaţii care au fost date de diferite autorităţi pentru ca ele să funcţioneze. Când primeşti un astfel de document, evident, primul lucru la care te gândești este "domnule, autorităţile cu competenţe legale de control, iată, au făcut ce trebuia", a spus Renate Weber, la DCNews TV.

"Ni se spunea cum au fost controlate şi cum au fost reparate neajunsurile"

"Noi, în februarie, am făcut primele adrese, când a apărut în presă. Noi am avut o sesizare din oficiu, atunci, şi am început să trimitem primele adrese către aceste instituţii cu drept de control: Autoritatea Naţională pentru persoanele cu dizabilităţi ne-a spus că de un centru răspund ei, pentru altul ne-au trimis la ANPIS. Noi ne-am adresat la DGASPC, la DSP şi de la toate aceste autorităţi am primit, în aprilie, mai, inclusiv pe 27 iunie, răspunsuri prin care ni se spunea cu amănunte, cu detalii cum au fost controlate şi cum au fost reparate neajunsurile pe care ei le-au găsit. La o săptămână, a izbucnit scandalul de care ştim toţi", a mai spus Avocatul Poporului.

"Aceste răspunsuri se regăsesc şi în arhivele lor, că doar ni le-au trimis nouă oficial. Dacă v-o citesc pe cea din 27 iunie, cel puţin... În 26 aprilie, ne spune de cele zece controale, iar pe 27 iunie ne spune cum s-au remediat lucrurile. "Până la 15 mai, au pus în îndeplinire toate măsurile trasate anterior" - asta zice DGASPC Ilfov - şi anume: "s-au făcut renovări la clădiri interioare şi exterioare, s-a schimbat mobilierul, s-au încheiat contracte de colaborare cu personal de specialitate - medic specialist, kinetoterapeut, psiholog - s-a afișat zilnic meniul la loc vizibil, s-a întocmit condica de prezenţă, s-au contractat mesele printr-un serviciu de catering, s-a asigurat un spaţiu de recreere în grădina centrului", a spus Renate Weber.

Interviul integral, în materialul video de mai jos:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News